Misku se solí stavěly do rohu místnosti už naše babičky. Podle tradice má z domácnosti odstraňovat negativní energii

Misku se solí stavěly do rohu místnosti už naše babičky. Podle tradice má z domácnosti odstraňovat negativní energiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 05.10.2026 06:18
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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