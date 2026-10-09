Miroslava Němcová udělala Petru Macinkovi obrovskou ostudu: Kvůli výrokům ruské velvyslankyně žádá ráznou reakci

Ruská velvyslankyně obvinila Česko z rusofobie a kritizovala kauzu Vrbětice. Němcová kvůli tomu ostře zaútočila na Macinku.
Bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou pobouřila slova ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarjovové. Ta v rozhovoru pro ruskou státní agenturu kritizovala českou politiku vůči Moskvě a obvinila Česko z protiruských nálad. Němcová vyzvala ministra zahraničí Petra Macinku, aby diplomatku předvolal a jasně jí vymezil hranice. Zároveň si neodpustila ostrou kritiku samotného ministra.
Němcová poslala Macinkovi ostrý vzkaz
Němcová na síti X napsala, jak by podle ní měl český ministr zahraničí postupovat. „Kdyby měla ČR ministra zahraničí, předvolal by si ruskou velvyslankyni a řekl jí, že se tady bude chovat slušně, nebo ať okamžitě vypadne,“ uvedla. Následně zaútočila také na Macinku, kterého označila za „Babišova shrbeného slouhu“. Vadí jí především to, že podle jejího názoru česká diplomacie na výroky ruské představitelky dostatečně důrazně nereaguje.
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Anna Ponomarjovová v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti obvinila Českou republiku z rusofobie a provokací vůči Moskvě. Odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze nebo omezení počtu ruských diplomatů označila za součást nepřátelského přístupu. Kauzu výbuchů muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014 navíc nazvala „vrbětickou provokací“. Česká bezpečnostní služba přitom spojila výbuchy s příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslankyně také tvrdila, že po začátku ruské invaze na Ukrajinu zesílila v Česku protiruská propaganda.
Kdyby měla ČR ministra zahraničí, předvolal by si ruskou velvyslankyni a řekl jí, že se tady bude chovat slušně nebo ať okamžitě vypadne. Její kecy proti ČR jsou neakceptovatelné.
Ale ČR ministra zahraničí nemá. Má pouze Babišova shrbeného slouhu.
— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) October 8, 2026
Napětí vyvolává i dřívější vyjádření Petra Macinky. Ten souhlasil s tvrzením ruské velvyslankyně, že současná česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. „Velvyslankyně Ponomarjovová má pravdu,“ prohlásil ministr a kritizoval způsob komunikace předchozího kabinetu. Premiér Andrej Babiš však tvrzení o změně přístupu odmítl. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o kvízu na téma retro.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Velvyslanectví ruské federace v ČR, Wikipedie, sociální síť X Miroslavy Němcové
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