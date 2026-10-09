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Miroslava Němcová udělala Petru Macinkovi obrovskou ostudu: Kvůli výrokům ruské velvyslankyně žádá ráznou reakci

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Ruská velvyslankyně obvinila Česko z rusofobie a kritizovala kauzu Vrbětice. Němcová kvůli tomu ostře zaútočila na Macinku.
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Zdroj: Fotografie: NextFoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:21

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