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Mirek Topolánek poprvé otevřeně promluvil o rakovině. Popsal, jak bojuje a co mu dodává sílu: „Když řeknu, že to dokážu, dokážu to"

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Bývalý premiér bojuje s karcinomem slinivky od září 2025. Z diagnózy s jednou z nejhorších prognóz udělal veřejnou agendu a z osobní disciplíny způsob, jak přežít.
Expremiér Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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