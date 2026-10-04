Mirek Topolánek poprvé otevřeně promluvil o rakovině. Popsal, jak bojuje a co mu dodává sílu: „Když řeknu, že to dokážu, dokážu to"

13. října 2025 sedl Mirek Topolánek k mikrofonu svého podcastu Zlámaný Topol a řekl nahlas to, co do té chvíle věděla jen rodina a lékaři: má rakovinu slinivky a příští týden začíná chemoterapii. Impulsem byly paradoxně nenávistné komentáře pod jeho textem k úmrtí Dany Drábové, kde mu lidé psali, že „brzy půjde za ní“. Rozhodl se, že mlčet už nebude. Ne kvůli soucitu, ale proto, aby téma, které v Česku zůstávalo tabu, konečně někdo otevřel na plné obrátky.
Od prvních bolestí po operační sál
Časová osa jeho nemoci sahá mnohem dál, než říká datum veřejného přiznání. První výrazné potíže pocítil 14. ledna 2023 při lyžování ve Špindlerově Mlýně. Na jaře 2025 se stav zhoršil. 10. září 2025 podstoupil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze náročnou operaci. Mezi prvními příznaky a momentem, kdy o tom řekl veřejnosti, uplynuly téměř dva roky a devět měsíců.
Karcinom pankreatu není jeho první onkologická zkušenost, dříve prodělal rakovinu prostaty. Už v roce 2021 letmo zmínil, že je „diabetik po rakovině“, ale odmítl to rozvádět. Tentokrát zvolil jinou cestu. Detailní otevřenost byla pro člověka známého spíš ostrými politickými komentáři než zdravotní intimitou zřetelný obrat.
Dvanáct cyklů, neuropatie a valašská urputnost
Od října 2025 absolvoval dvanáct cyklů chemoterapie. V březnu 2026 hlásil devět za sebou, tři před sebou. Popisoval vedlejší účinky bez příkras: neuropatii v končetinách, výrazný úbytek váhy, přísnou onkologickou dietu, kterou mu doma hlídala manželka Lucie. Přesný protokol léčby veřejně neupřesnil.
Co ale opakovaně popisoval, byl režim, který si kolem nemoci vybudoval. Žádná abstraktní „bojovnost“. Konkrétní věci:
- Pohyb – posilovna, lyže, tenis, golf. I během chemoterapie se snažil udržet tělo v kondici.
- Manželka Lucie – praktická opora, dietní režim, každodenní přítomnost.
- Milníky – plánování dopředu, stanovování si cílů, ke kterým se upíná.
- Víra – zmiňuje ji jako jednu z opor, byť ji nerozvádí do detailu.
- 150% nasazení – sám mluví o „valašské tvrdohlavosti“ a rozhodnutí udělat pro přežití všechno.
Právě tenhle rámec odpovídá duchu zmíněného citátu. V dostupných přepisech rozhovorů se přesné znění „Když řeknu, že to dokážu, dokážu to“ nepodařilo dohledat, ale obsahově sedí na jeho opakovaně popisovaný přístup: sebezávazek, disciplína, odmítnutí pasivity. Není to patos. Je to zvládací strategie člověka, který si po diagnóze „cynicky“ srovnal praktické věci, od majetkových záležitostí po přípravu rodiny, a pak se rozhodl žít na maximum.
Psychoonkologové přitom potvrzují, že takový přístup má své místo. Jak si totiž Redakce VIPŽivot všimla, psychická opora a aktivní zvládání stresu jsou podle České onkologické společnosti standardní součástí onkologické péče; nezmění biologii nádoru, ale pomáhají zvládat strach, komunikaci o nemoci i hledání vlastních zdrojů sil.
Z pacienta ambasadorem
Topolánek nezůstal u osobní zpovědi. Svou diagnózu přetavil do systematického tlaku na včasný záchyt karcinomu pankreatu, nemoci, u které přežití pěti let dosahuje jen malá menšina pacientů.
18. května 2026 byl do rejstříku zapsán nadační fond Štěstí nestačí, jehož účelem je prevence, podpora časné diagnostiky, výzkum nových diagnostických metod a mezioborová spolupráce. Nejde o plán z rozhovoru, je to formálně existující instituce.
Téma přitom v Česku začalo rezonovat ještě před jeho přiznáním. Už 30. července 2025 udělil prezidentský pár záštitu iniciativě k prevenci rakoviny slinivky. Topolánkův příběh ale dodal tématu tvář a naléhavost, kterou statistiky samy o sobě nemají.
Srovnání s jinými veřejnými osobnostmi ukazuje odlišný akcent. Vlastimil Válek svou rakovinu prostaty oznámil na tiskové konferenci jako jednorázový apel na screening. Anna Julie Slováčková mluvila otevřeně, aby varovala mladé ženy a nelhala fanouškům. Topolánek z osobní zkušenosti postupně vybudoval dlouhodobou advokační linku kolem konkrétní diagnózy se špatnou prognózou a institucionalizoval ji.
Září 2026: metastázy a další boj
Jarní optimismus dostal v září tvrdou ránu. 9. září 2026 Topolánek v rozhovoru pro Studio N řekl, že má metastázy na plicích. Dál chodí na chemoterapie a čeká na zařazení do výzkumného programu. Zpětně to podtrhuje, jak vážná diagnóza to od začátku byla a jak křehký je každý optimistický milník.
Po zveřejnění diagnózy se mu podle jeho slov ozvaly stovky až tisíce lidí, včetně známých, které neviděl desítky let. Miroslav Kalousek mu na X napsal „I tuhle bestii porazíš„, přidali se Válek i Zdechovský. Ale Topolánek opakovaně říká, že nechce soucit. Chce řešení: kratší cestu pacienta k diagnóze, specializovanou péči, peníze na výzkum.
Co si z jeho příběhu může vzít každý
Pro kohokoli, kdo řeší podobnou situaci, vlastní nebo blízkého člověka, existují konkrétní zdroje. Hlas onkologických pacientů vydal průvodce Cesta pacienta s karcinomem slinivky břišní. Národní zdravotnický informační portál NZIP nabízí přehled specializovaných pracovišť. Psychoonkologická pomoc je dostupná přes sekci ČOS i Masarykův onkologický ústav.
Topolánkův příběh není o hrdinství. Je o tom, že i diagnóza s nejhoršími čísly se dá přetavit v režim, agendu a důvod vstávat. Zbytek je v rukou medicíny a trochu štěstí, které, jak sám říká, nestačí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová