Minutový podzimní salát, který doma milujeme: Stačí nastrouhat řepu, přidat konzervu fazolí, pár dalších surovin a jen zamíchatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Minutový podzimní salát, který doma milujeme: Stačí nastrouhat řepu, přidat konzervu fazolí, pár dalších surovin a jen zamíchat
Článek byl publikován 05.10.2026 05:02
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