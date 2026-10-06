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Minimální důchod se od roku 2027 mění. Nové částky se budou lišit podle druhu penze

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Nejnižší možné důchody se od ledna 2027 znovu zvýší. Základní výměra, která je společná všem druhům penzí, vzroste na 5 170 korun měsíčně. Od ní se budou odvíjet také minimální procentní výměry, takže výsledná nejnižší částka nebude stejná u starobního, invalidního, vdovského ani sirotčího důchodu. Minimální starobní důchod například dosáhne 10 340 korun měsíčně.
Změny minimálních částek jsou součástí úprav důchodů pro rok 2027.

Změny minimálních částek jsou součástí úprav důchodů pro rok 2027.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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