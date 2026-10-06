Minimální důchod se od roku 2027 mění. Nové částky se budou lišit podle druhu penze

Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná bez ohledu na předchozí příjmy nebo délku pojištění a pro rok 2027 bude činit 5 170 korun. U starobního důchodu bude zároveň minimální procentní výměra stanovena rovněž na 5 170 korun. Nejnižší samostatně vyplácený starobní důchod tak dosáhne celkem 10 340 korun měsíčně. Stejná minimální částka bude platit také pro invalidní důchod třetího stupně. Oproti roku 2026, kdy minimum u těchto dvou druhů penzí činí 9 800 korun, půjde o zvýšení o 540 korun měsíčně.
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Invalidní důchody mají rozdílné minimum
U invalidních důchodů prvního a druhého stupně budou nejnižší částky nižší, protože se u nich liší minimální procentní výměra. Invalidní důchod druhého stupně bude mít minimální procentní část 2 585 korun, po připočtení základní výměry tedy vychází nejnižší důchod na 7 755 korun měsíčně. V roce 2026 je minimum 7 350 korun, meziročně se tak zvýší o 405 korun. U invalidního důchodu prvního stupně bude minimální procentní výměra 1 724 korun. Celková nejnižší částka proto dosáhne 6 894 korun měsíčně. Oproti letošnímu minimu 6 534 korun půjde o zvýšení o 360 korun.
Zvýší se také vdovské a sirotčí penze
Nové hranice se dotknou rovněž pozůstalostních důchodů. U samostatně vypláceného vdovského nebo vdoveckého důchodu bude nejnižší procentní výměra činit 2 585 korun, takže společně se základní výměrou půjde o 7 755 korun měsíčně. Sirotčí důchod bude mít minimální procentní výměru 2 068 korun a jeho nejnižší celková výše tak dosáhne 7 238 korun. Pro srovnání, v roce 2026 činí minimální sirotčí důchod 6 860 korun, takže rozdíl představuje 378 korun. U pozůstalostních penzí je však nutné rozlišovat samostatný důchod a situaci, kdy člověk současně pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod. Při souběhu více penzí se totiž uplatňují zvláštní pravidla a uvedenou minimální částku nelze automaticky chápat jako sumu, která se celá přičte k vlastnímu důchodu.
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Vyšší minimum navazuje na důchodovou reformu
Výraznější změna systému minimálních důchodů začala už v roce 2026. Nová pravidla navázala nejnižší procentní výměry jednotlivých penzí na základní výměru důchodu, která odpovídá deseti procentům průměrné mzdy stanovené pro důchodové účely. Proto se minimální částky mohou postupně zvyšovat společně s vývojem tohoto ukazatele. Starobní důchod a invalidní důchod třetího stupně mají minimum nastavené celkem na úrovni 20 procent příslušné průměrné mzdy, u ostatních druhů důchodů je poměr nižší. Výsledkem je, že minimální důchod už nepředstavuje jednu společnou částku pro všechny příjemce. Konkrétní hranice závisí na tom, o jaký druh penze jde.
Od ledna porostou i ostatní důchody
Změny minimálních částek jsou součástí úprav důchodů pro rok 2027. Základní výměra všech důchodů se od ledna zvýší z 4 900 na 5 170 korun, tedy o 270 korun. Procentní výměra již přiznaných důchodů se podle schválených parametrů zvýší o 0,2 procenta, pokud se na konkrétní penzi nevztahuje některé ze zákonných omezení. U průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se pro rok 2027 počítá s částkou přibližně 22 196 korun měsíčně. Minimální hranice jsou důležité zejména u lidí, kterým by podle jejich předchozích příjmů, délky pojištění nebo dalších parametrů vyšla procentní výměra nižší. Jejich důchod musí být po splnění zákonných podmínek dorovnán alespoň na minimum stanovené pro daný typ penze.
MPSV.cz, Zákonyprolidi.cz