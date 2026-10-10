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Minimální důchod od ledna vzroste o 540 Kč. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

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Od 1. ledna 2027 se zvýší všechny důchody. Lidé s minimální starobní penzí dostanou o 540 korun navíc. Průměrný důchod poroste zhruba o 304 korun.
Od ledna se minimální důchod zvýší o 540 Kč.

Od ledna se minimální důchod zvýší o 540 Kč.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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