Minimální důchod od ledna vzroste o 540 Kč. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

Od 1. ledna 2027 se plošně zvýší všechny vyplácené důchody. Nejvyšší garantovaný nárůst čeká seniory s minimální starobní penzí, kterým úřad přidá 540 korun měsíčně. Ostatním důchod stoupne v průměru o 304 korun. Poslanci navíc právě projednávají schválení jednorázového dvoutisícového příspěvku.
Změna je schválená, přidá se i procentní část
Vláda schválila nařízení o valorizaci důchodů platné od 1. ledna 2027. Týká se všech příjemců starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích penzí. Každému stoupne takzvaná základní výměra o 270 korun, další část záleží na výši procentní výměry.
Procentní výměra se podle schváleného předpisu plošně zvýší o 0,2 procenta. Průměrný starobní důchod díky tomu podle Ministerstva práce a sociálních věcí vzroste o 304 korun na celkových 22 196 korun měsíčně.
Zvýšení se automaticky dotkne také příplatků pro účastníky odboje a osoby postižené komunistickým režimem. Tyto částky se od ledna zvednou rovněž o 0,2 procenta.
Kdo dostane k důchodu navíc přes 540 korun
Nejvýraznější nárůst čeká seniory a invalidy s nejnižšími příjmy. Zvýšení starobní penze o celých 540 korun měsíčně získá ten, kdo v současnosti pobírá minimální důchod ve výši 9 800 korun.
Podle ročenky České správy sociálního zabezpečení bralo ke konci roku 2025 důchod pod 10 000 korun přes 36 tisíc lidí. Zhruba 28 tisíc z nich mělo penzi dokonce pod hranicí 9 000 korun.
Výsledek se skládá ze dvou položek, které od ledna shodně rostou na 5 170 korun. První je základní výměra a druhou tvoří garantovaná minimální procentní výměra. Nárok na dorovnání do minimální procentní výměry vzniká každému, komu po řádném valorizačním přepočtu vyjde procentní částka nižší, než je toto zákonné minimum.
Úplné zvýšení o 540 korun se ale netýká lidí, kteří pobírají část penze ze zahraničí. Správa sociálního zabezpečení jim částku navyšuje jen v poměru k tomu, jak velká je česká část jejich důchodu.
Nové minimální částky podle druhu penze
Zákon zaručuje minimální měsíční částku i u ostatních druhů penzí. Procentní výměry u těchto důchodů tvoří nižší podíl z průměrné mzdy.
|Druh důchodu
|Zvýšení od ledna 2027
|Celkové minimum 2027
|Starobní a invalidní 3. stupně
|o 540 Kč
|10 340 Kč
|Invalidní 2. stupně
|o 405 Kč
|7 755 Kč
|Vdovský a vdovecký
|o 405 Kč
|7 755 Kč
|Sirotčí
|o 378 Kč
|7 238 Kč
|Invalidní 1. stupně
|o 360 Kč
|6 894 Kč
Částky v tabulce platí pro samostatně vyplácené důchody. Úřad penze přepočítá a dorovná automaticky, takže se žádost nikam nepodává.
Spočítejte si, kolik budete od ledna brát. Zvýšení se liší podle výše procentní výměry, druhu důchodu a toho, zda je součástí penze výchovné. Stačí zadat částku z prosince 2026.
Kalkulačka valorizace důchodů 2027
Zadejte svůj důchod a zjistěte, kolik budete brát od ledna 2027.
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Druh důchodu Je to předčasný důchod přiznaný po 30. 9. 2023, u kterého do konce roku 2026 nedosáhnete důchodového věku? Počet dětí, za které máte výchovné (500 Kč za dítě) Výchovné se nezvyšuje. Pokud ho nemáte, nechte 0.
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Výpočet je orientační. Vychází ze základní výměry 5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč) a zvýšení procentní výměry o 0,2 %, které schválila vláda. Věková valorizace a příspěvek 2 000 Kč zatím musí projít Parlamentem. Kalkulačka nepočítá důchody, které se vyplácejí jen částečně kvůli penzi ze zahraničí. Přesnou částku vám sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Poslanci právě projednávají také zvýšení důchodu o 500 korun od 80. narozenin. Kalkulačka tento příplatek počítá jako návrh, který zatím není schválený. Pokud ho Parlament neschválí, bude výsledek pro lidi ve věku 80 až 84 let o 500 korun nižší.
Pravidla pro výpočet se změnila letos
Minimální důchody nejvíce vzrostly na začátku roku 2026. Do konce roku 2025 tvořila minimální procentní výměra pevnou částku 770 korun, která platila už od devadesátých let.
Reforma od roku 2026 pravidla změnila a navázala tuto částku na průměrnou mzdu. U starobního důchodu odpovídá procentní minimum deseti procentům průměrné mzdy, stejně jako základní výměra. Celkový minimální důchod tak představuje dvacet procent průměrné mzdy.
Tato garance neplatí jen pro rok přiznání důchodu. Pokud by při pravidelné valorizaci v dalších letech rostl důchod pomaleji, než stanovuje nově platné minimum pro daný rok, úřad částku automaticky zvedne.
Mimořádný dvoutisícový příspěvek poslanci projednávají
Nad rámec pravidelné lednové valorizace se projednává ještě vyplacení mimořádného příspěvku ve výši 2 000 korun. Vládní koalice se na něm dohodla a o jeho schválení podle webu iDNES.cz jedná Poslanecká sněmovna.
Tento krok nahrazuje dříve diskutované návrhy na vyšší pravidelnou valorizaci. Původní předpoklady totiž počítaly s růstem základní výměry o 300 korun, ale po zpřesnění údajů o vývoji mezd mohla vláda přistoupit pouze ke zvýšení o 270 korun.
„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat,“ uvedl k navrhovanému jednorázovému příspěvku ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, kurzy, mpsv.gov).