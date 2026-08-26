Miluji svoje křivky, vzkázala Georgina kritikům. Ronaldo popsal, proč si ji vybral a co na ní obdivuje nejvíc

4. srpna 2026 se na jejím profilu objevil text, který nešlo přehlédnout. Žádná jednořádková odpověď, žádný ironický emoji. Modelka a snoubenka Cristiana Ronalda napsala manifest o těle, mateřství a hodnotě člověka, a vložila do něj i slova, která jí podle jejího popisu řekl Ronaldo v soukromí, když jí vadilo, že se její postava znovu stala letním tématem. Spouštěčem byly paparazzi fotky z rodinné dovolené na jachtě u Mallorky a stovky komentářů, které ji označovaly za „tlustou“.
Fotky z jachty a letní rituál posuzování
Vzorec se opakuje s předvídatelností přílivu. Plavky, jachta, paparazzi objektiv, a internet má téma na týden. Rodríguezová sama napsala, že „každý rok“ se její tělo vrací jako předmět debaty. Rešerše to potvrzuje minimálně pro rok 2022, kdy po poporodních snímcích z téže Mallorky reagovala instagramovým videem, a pro letošek. Vždy léto, vždy plavky, vždy stejný scénář.
Tentokrát ale nezvolila krátké gesto. Podle EL PAÍS jde o nejdelší osobní veřejné vyjádření, jaké kdy k podobnému tématu publikovala. Hlavní sdělení? „Hodnota člověka nikdy nemůže záviset na fyzickém vzhledu ani na názoru cizích lidí.“
Co přesně Georgina napsala, a co jí řekl Ronaldo
Příspěvek doprovázely fotky v plavkách i ze soukromého tryskáče. Rodríguezová v něm přiznala, že ji komentáře zasáhly i profesně, živí se mimo jiné svým obrazem a označení „tlustá“ vnímá jako útok na svou práci. Zároveň napsala, že trénink jí dává zdraví, disciplínu a duševní klid, nikdy ale nešlo o „boj za zhubnutí“. Svoje křivky má ráda.
Druhou rovinu otevřela skrze rodinu. Má tři dcery a chce jim předat, že jejich hodnota nestojí na centimetrech. A právě tady vstoupil do příběhu Ronaldo, ne vlastním postem nebo rozhovorem, ale skrze Georginino převyprávění jejich soukromé konverzace. Podle jejích slov jí řekl, že je „dokonalá žena“: krásná, s výbornou postavou, matka, dobrý člověk, úspěšná, žijící s láskou. Uklidnil ji ve chvíli, kdy pochybovala.
Důležité upřesnění: Ronaldo sám k srpnové kauze žádné veřejné vyjádření nevydal. Všechno, co o jeho reakci víme, pochází výhradně z Georginina příspěvku.
Co Ronaldo řekl veřejně, o rok dřív
Nejbližší dohledatelná veřejná stopa, kde Ronaldo mluví o tom, proč si Georginu vybral, pochází z rozhovoru s Piersem Morganem na podzim 2025. Tehdy řekl, že vždy věděl, že si ji vezme, a vysvětloval, co u partnerky hledá: porozumění, péči o rodinu a domácí zázemí. Tradiční rámec, který ale konzistentně drží.
Zajímavý je kontrast s tím, jak stejný vztah popisuje Georgina. Redakce VIPŽivot připomíná, že v rozhovoru pro Vogue Arabia z května 2025 mluvila o partnerství organizovaném kolem dětí a Ronaldovy kariéry, kde všechny pracovní závazky plánuje podle rodiny. Ronaldo akcentuje péči a zázemí, Georgina logistiku a přizpůsobení. Oba ale staví rodinu na první místo, a právě to je filtr, přes který chtějí být čteni. Ne přes centimetry v pase.
Proč to není jen celebritní kauza
Posuzování těla veřejně viditelných žen není výsada španělského bulváru. V Česku letos v červnu ostře reagovala na body-shaming Patricie Solaříková, před ní Ewa Farna. Analýza Transparency International ČR, která prošla téměř dva miliony komentářů na Facebooku, ukázala, že útoky na veřejně činné ženy na sítích často míří právě na vzhled a rodinný status.
A dopad se neomezuje na celebrity. Výzkum Masarykovy univerzity z roku 2023 zjistil, že i pozitivně laděné komentáře o vzhledu na sociálních sítích mohou u dospívajících dívek zvyšovat nespokojenost s vlastním tělem. Komentáře typu „tlustá“ ani nemusíme rozebírat.
Tři věty místo centimetrů
Rodríguezová ve svém příspěvku nabídla tři přenosné principy: neodvozovat vlastní cenu od vzhledu, nebrat názory cizích lidí jako autoritu a chápat pohyb jako péči, ne jako trest. Už v roce 2021 v rozhovoru pro Sportweek říkala totéž, není posedlá hubeností a má ráda svoje křivky. Pět let stejný postoj. Změnilo se jen to, že tentokrát cítila potřebu ho napsat na tisíc slov.
Útoky mířily na její centimetry. Odpověď přišla v hodnotách, které se na metru neměří.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová