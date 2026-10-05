Milovníci sněhu budou letos zklamaní. Sněžit má jen v jednom měsíci

Kdo letos plánuje zimní dovolenou na horách nebo se těší na zasněženou krajinu, měl by počítat s tím, že letošní zima bude ve střední Evropě na sníh spíše skoupá. Podle aktuálních dlouhodobých modelů čeká Česko i okolní země období s podprůměrnými sněhovými srážkami – s jednou výraznou výjimkou.
Únor jako sněhová naděje
Zatímco prosinec, leden i březen podle předpovědí vycházejí sněhově slabě, únor se rýsuje jako měsíc, který milovníkům sněhu přece jen udělá radost. Modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) ukazují pro střední Evropu výrazně nadprůměrné sněhové srážky právě v druhém měsíci roku.
V některých částech střední Evropy může v únoru napadnout oproti dlouhodobému průměru až o osm centimetrů sněhu více. Pro území Česka mapy naznačují odchylku přibližně pět až šest centimetrů nad normálem.
Za vším stojí rekordní El Niño
Hlavním faktorem ovlivňujícím letošní zimní počasí je mimořádně silný jev El Niño. Tento klimatický fenomén, který vzniká v Tichém oceánu, se v takto intenzivní podobě objevuje přibližně jednou za deset let a má dalekosáhlé dopady na počasí po celém světě.
K vytvoření tak silné události je potřeba společné působení oceánů a atmosféry. Super El Niño ovlivňuje rozložení tlakových útvarů nad Atlantikem a Evropou, což vede k převaze mírnějšího západního proudění a celkově teplejšímu charakteru zimy. Vrchol tohoto jevu se očekává v prosinci. Již nyní je však podle odborníků vidět, že zima nebude typická.
Východní Evropa na tom bude hůře
Podprůměrné sněžení se podle webu OpenSnow očekává především ve východní Evropě. Mírně pod normálem by měly být i sněhové srážky v Pyrenejích, francouzských Alpách a italských Apeninách. Naopak vyšší potenciál pro sněžení se rýsuje v některých částech Spojených států a Kanady.
Pro české lyžaře a milovníky zimních sportů to znamená jediné – pokud chtějí zažít pořádnou sněhovou nadílku, měli by si zimní dovolenou naplánovat právě na únor. V ostatních měsících budou muset spoléhat na umělé zasněžování nebo vyrazit do vyšších poloh Alp.
Zdroje článku: weathertoski.co.uk, web-prod-b.opensnow.com, severe-weather.eu, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková