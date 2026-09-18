Milovníci hub si přijdou na své – smetana, slanina + pár dalších surovin vytvoří dokonalou kombinaci. To musíte vyzkoušetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Milovníci hub si přijdou na své – smetana, slanina + pár dalších surovin vytvoří dokonalou kombinaci. To musíte vyzkoušet
Tento tvarohový motanec s jablky je dokonalým podzimním moučníkem, perfektním k odpolední kávě, ale také ke...
Ať už hledáte inspiraci pro rychlý oběd nebo pohoštění pro hosty, s domácími nugetkami z kuřecího masa...
Užijte si chuť dezertu, který je plný barevných kontrastů a úžasně lahodné náplně. Strakaté řezy se...
Jablka nemusíte sníst hned po sklizni. Uvařte z nich jednoduchý domácí džem s kousky ovoce, skořicí a...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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