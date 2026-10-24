Milovníci dobrých filmů, pozor: V neděli v 17:55 vytáhne Nova Cinema kultovní satiru o věčném mládí

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Hrdinka s hlavou otočenou dozadu a dírou v břiše, která přesto nezemře. Publikum se u toho řehtá, i když by mělo křičet. Právě tahle směs hrůzy a sebeironie z filmu udělala kousek, ke kterému se diváci vracejí po desetiletí.
Jeho hrdinky jdou za krásou tak daleko, že je nezastaví ani smrt. Vtip je v tom, že nesmrtelnost jim přinese všechno kromě toho, co chtěly. Tělo sice nezemře, ale rozpadá se dál.
Duel dvou divas a elixír s hroznou pointou
Řeč je o filmu Smrt jí sluší (Death Becomes Her) z roku 1992. Natočil ho Robert Zemeckis, scénář napsali David Koepp a Martin Donovan a hudbu složil Alan Silvestri.
V hlavních rolích se utkaly Meryl Streep jako upadající herečka Madeline Ashton a Goldie Hawn jako zhrzená spisovatelka Helen Sharp. Mezi nimi stojí plastický chirurg Ernest Menville, kterého hraje Bruce Willis. Tajemnou kněžnu s elixírem ztvárnila Isabella Rossellini.
Obě ženy spolu válčí o přízeň slabošského doktora a každá chce být tou krásnější. Pak se objeví kněžna a nabídne to, po čem toužily: věčné mládí. Obě elixír vypijí a teprve potom zjistí, co všechno slib obsahoval.
Dinosauří kůže před Jurským parkem
Zákulisí tohoto filmu bylo stejně pestré jako příběh. Studio ILM tu vyvíjelo počítačové efekty, které do té doby nikdo neviděl: deformaci lidské kůže, průhledné díry v těle a krk otočený o sto osmdesát stupňů.
Právě tady si trikaři vyzkoušeli postupy, které o rok později použili na dinosauří kůži v Jurském parku (1993). Komedie o marnivosti se tak stala zkušebním polem pro filmovou revoluci.
Na place se pracovalo i s bolestí. V souboji na zahradě zasáhla Meryl Streep lopatou Goldie Hawn do obličeje a způsobila jí skutečnou tržnou ránu. Hawn to zvládla s profesionální vytrvalostí a scéna zůstala ve filmu.
Zemeckis musel zachraňovat i samotný závěr. Původní konec odmítlo publikum na testovací projekci, a tak režisér film přetočil a vznikla ikonická scéna na schodišti. Při odvážných záběrech na tělo kněžny zaskakovala tehdy dvaadvacetiletá modelka a dablérka Catherine Bell.
Oscar, miliony a diváci, kterým pořád sedí
Film měl rozpočet 55 milionů dolarů a ve světových kinech vydělal 149 milionů. V roce 1993 získal Oscara za nejlepší vizuální efekty a stejnou kategorii vyhrál i na cenách BAFTA. Na Kinobox.cz má hodnocení 71 %.
Zemeckisův tým kombinoval praktické masky s prvními digitálními rendery. Ve filmu je jen několik desítek trikových záběrů a díky mixu s reálným maskérstvím působí dodnes přesvědčivěji než leckterý pozdější čistě digitální trhák.
Zdroj: youtube.com
Divácké ohlasy se často vracejí k tématu. Jeden z nich film popisuje slovy: „Vynikající černá hororová komedie s fantastickými triky, ale hlavně nadčasovým tématem. Touha po věčném mládí a kráse či posedlost zevnějškem dělají z filmu roztomile cynickou zábavu, která je v dnešní instagramové době stále zatraceně aktuální.“
Filmoví odborníci snímek dodnes čtou jako trefnou alegorii hollywoodské posedlosti mládím a krásou. Jeho černý humor přitom nezestárl ani o den.
Film Smrt jí sluší vysílá Nova Cinema v neděli 25. října 2026 od 17:55 do 20:00. A co vy, vzali byste si elixír, nebo byste raději zůstali u vrásek? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná