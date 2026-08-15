Milovníci čokolády, pozor – tento dezert chutná jako z cukrárny a příprava zabere jen 20 minut. To musíte vyzkoušet

Čokoládová pěna z hořké čokolády je dezert pro chvíle, kdy má být na stole něco dobrého, ale není chuť dělat z toho cukrářský projekt. U čokolády se vyplatí vybrat takovou, která chutná dobře už při samotném ochutnání. U příliš hořké čokolády může být pěna výrazná až moc, jemnější čokoláda zase vytvoří příjemně sladkou chuť. Tady se opravdu vyplatí řídit vlastní chutí, ne jen číslem uvedeným na obalu.
Čokoládové pěny se objevují ve francouzských kuchařkách jako mousse au chocolat a odtud se postupně rozšířily do nejrůznějších domácích kuchyní. Receptů je dnes tolik, že těžko hledat jeden jediný správný. Někde se používají vejce, jinde smetana, někdy obojí. Podstatné je, aby výsledná pěna nebyla zbytečně přeslazená a čokoláda v ní nezanikla.
Když přijde na dochucení, není potřeba být příliš kreativní. Maliny nebo višně udělají s hořkou čokoládou výbornou dvojici, pomerančová kůra přidá svěžest a trochu kávy zvýrazní její chuť. Výborné jsou také lískové ořechy nebo pistácie. Se skořicí, kardamomem a dalšími výraznými druhy koření už raději opatrně. Do skleniček se pěna hodí nejlépe v menší porci. Nahoru stačí několik malin, pár ořechů nebo čokoládové hoblinky. Bez složitého zdobení tak vznikne dezert ke kávě i zakončení nedělního oběda.
Do středně velkého hrnce nasypte cukr, holandské kakao a sůl. Přilijte mléko, přidejte žloutek a vanilkový extrakt a metličkou vše důkladně prošlehejte do hladké směsi bez hrudek. Hrnec postavte na střední plamen a směs za stálého míchání pomalu zahřívejte. Jakmile začne lehce pářit a na okrajích se objeví první malé bublinky, ihned ji odstavte. Směs se nesmí vařit, aby se žloutek nesrazil.
Do horké směsi přidejte nalámanou hořkou čokoládu a nechte ji 2–3 minuty bez míchání rozpouštět. Poté ji pomalu promíchejte stěrkou nebo metličkou, až vznikne dokonale hladký a lesklý čokoládový základ. Nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu a každých 10–15 minut krátce promíchejte, aby se na povrchu nevytvořil škraloup. Směs by měla zůstat tekutá, ale nesmí být horká.
Dobře vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte do měkkých špiček. Nepřešlehejte ji úplně dotuha, protože by se s čokoládovou směsí hůře spojovala. Do vychladlého čokoládového základu nejprve jemně vmíchejte jednu třetinu šlehačky, která směs odlehčí. Poté ve dvou dávkách opatrně zapracujte zbytek smetany širokou stěrkou, aby pěna zůstala co nejvíce nadýchaná.
Hotovou čokoládovou pěnu rozdělte do skleniček nebo misek a jejich povrch lehce uhlaďte. Přikryjte je potravinářskou fólií a uložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc. Během chlazení pěna zpevní, ale zachová si svou sametovou a lehkou konzistenci.
Před podáváním můžete domácí čokoládovou pěnu z hořké čokolády ozdobit několika čerstvými malinami, jahodami nebo borůvkami, nasekanými ořechy nebo hoblinkami kvalitní čokolády. Pokud ji použijete jako náplň do dortů, rolád nebo tartaletek, nechte ji nejprve dobře vychladit, aby měla pevnější konzistenci a lépe držela tvar.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová