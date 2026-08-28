Milovice patří ke světové špičce v rozmanitosti nočních motýlů, ukazují první výsledky evropského výzkumu

Bývalý vojenský areál v Milovicích na Nymbursku se nečekaně zařadil mezi evropskou elitu, pokud jde o druhovou rozmanitost nočních motýlů. Vyplývá to z předběžných výsledků pilotního projektu automatizovaného monitoringu biodiverzity, který probíhal v rámci evropského programu Biodiversa+ ve 12 členských státech EU. V Česku do něj zasáhla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
V okolí Milovic byly v posledních dvou letech rozmístěny tři automatické monitorovací stanice. Dvě stojí přímo v rezervaci velkých kopytníků, kterou spravuje ochranářská společnost Česká krajina, třetí se nachází poblíž místní čistírny odpadních vod. Jonáš Gaigr z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR konstatoval, že analýzy naznačují zařazení milovických lokalit mezi druhově nejbohatší ze všech sledovaných ploch napříč Evropou, a to jak v samotné pastevní rezervaci, tak u lapače u čistírny a přilehlých mokřadů. Přesný počet druhů ale zatím nesdělil, protože odborné ověřování dat ještě neskončilo.
Stanice fungují zcela autonomně. Noční hmyz lákají ultrafialovým světlem na bílou desku, průběžně ho fotografují a pomocí modelů umělé inteligence určují skupiny i konkrétní druhy. Ptáky systém rozpoznává z nahrávek jejich hlasů. Výsledky z umělé inteligence nicméně musejí ještě prověřit entomologové a ornitologové, teprve poté budou zařazeny do Nálezové databáze ochrany přírody.
Předběžná data přinesla zajímavé výsledky i v případě ptáků. Na bezlesých plochách bylo spolehlivě zaznamenáno 29 druhů, na okraji lesa 41 druhů. Gaigr přitom upozornil, že skutečné hodnoty budou v obou případech o desítky druhů vyšší, protože automatický systém záměrně pracuje opatrně a uvádí jen druhy s dostatečným počtem záznamů a vysokou mírou jistoty určení. Na pastvinách se jako častý host objevovala vlha pestrá, v lese pak budníček menší.
Pro srovnání, v Nálezové databázi je z celého území národní přírodní památky Mladá za posledních deset let evidováno 146 druhů ptáků včetně náhodně zaznamenaných migrantů, jako je kos horský. Čtyřicet jedna spolehlivě určených druhů z jediného monitorovacího bodu proto Gaigr označil za pozoruhodný výsledek.
Zdroj: Česká krajina