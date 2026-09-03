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Milostný trojúhelník, rebelie a žhavé scény: Netflix vytahuje velkou romantickou bombu s českým dabingem

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Fanoušci dobových seriálů si opět přijdou na své. Krátce poté, co Netflix vydal poměrně zdařilý australský kousek Moje skvělá kariéra (My Brilliant Career), přichází na řadu vášnivá romance z Mexika. Historické drama Rozervaná láskou (Lovesick, Mal de amores) slibuje silnou hrdinku, milostný trojúhe
Milostný trojúhelník, rebelie a žhavé scény: Netflix vytahuje velkou romantickou bombu s českým dabingem

Milostný trojúhelník, rebelie a žhavé scény: Netflix vytahuje velkou romantickou bombu s českým dabingem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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