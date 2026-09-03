Milostný trojúhelník, rebelie a žhavé scény: Netflix vytahuje velkou romantickou bombu s českým dabingemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Milostný trojúhelník, rebelie a žhavé scény: Netflix vytahuje velkou romantickou bombu s českým dabingem
Lando Norris ukáže fanouškům mnohem víc než závodní víkendy a dění v paddocku. Úřadující mistr světa...
Fanoušci seriálu Manifest se dočkali velkého překvapení. Netflix oficiálně potvrdil nový seriál Arrivals: A...
Troufnete si na další filmový kvíz? Tentokrát prověříme, jak dobře znáte českou kinematografii a především...
Tom Cruise se znovu posadí za volant závodního vozu. Paramount oficiálně připravuje pokračování kultovního...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony
- Snědla jeho nehty a vzala si jeho tvář. Na Netflix míří mrazivý thriller o zrůdě, co krade lidské životy
- Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime
- Šest let příprav a obří rozpočet. Washington a Pattinson míří na Netflix s thrillerem, který nabídne neobvyklou bankovní loupež