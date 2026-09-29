Miliony v nevědomí tleskají dokonalému podvrhu: Zákulisí populární hudby ovládla chladná umělá dokonalost

K-pop, tedy korejský pop, byl vždy synonymem pro precizně řízený byznys. Špičková produkce, dokonale sladěná choreografie, originální vizuální koncept a vytrénované vokály. Nyní do tohoto systému stále výrazněji vstupuje generativní umělá inteligence. Nejde už jen o futuristické videoklipy nebo digitální avatary, AI skládá melodie, zpívá kradeným hlasem a otevírá otázku, komu patří autorství a odměna za hit. Foto: Unsplash / Roger Harris Foto: Unsplash / Elijah Ekdahl Od virtuálních idolů k hitparádám
Konkrétně v
Jižní Koreji jsou největšími jmény spojovanými s AI například skupiny aespa a PLAVE. Obě skupiny však mají na pozadí reálné a talentované K-Pop hudebníky, kteří tancují a zpívají.
Nyní se na 89. místo v nejdůležitější místní
hitparádě dostala skladba Forest of the Mind projektu Chosun Hip-Hop. Píseň, kterou složila a nazpívala umělá inteligence, se tedy umístila výše než někteří populární korejští interpreti se zástupy fanoušků.
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AI už používají i ty největší společnosti,
aby ušetřily. Příkladem je např. projekt Midnatt společnosti HYBE. Alter ego zpěváka Lee Hyuna vydalo skladbu v korejštině a AI ji pak znovu nahrálo v šesti jazycích. Skladba tedy může vyjít v několika jazycích, aniž by je zpěvák uměl. Pokud lze však hlas digitálně kopírovat, kdo rozhoduje o tom, kde, jak a v jakém kontextu bude použit? Hlas je nenahraditelnou součástí identity zpěváka a jestli ho kdokoli nechá nazpívat cizí skladbu, namluvit reklamu apod., interpret ztrácí kontrolu nad tím, s čím bude spojován.
Být hudebníkem je drahé
Ve světě K-Popu můžeme vidět generativní umělou inteligenci u fotografií nebo v hudebních videích, což fanoušky
rozděluje na dva tábory. Na ty, kteří jsou k AI skeptičtí a jsou smutní z toho, že se vytrácí řemeslo . Jde o vymyšlení konceptu, vokální trénink, grafický design, tanečníky, makeup-artisty, speciální efekty apod. Druzí umělou inteligenci nepoznají nebo jim to je jedno.
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K umělé inteligenci se přiklánějí i hudební platformy, protože jim to
šetří miliardy na autorských poplatcích. To je však obrovskou hrozbou nejen pro umělce – vytlačování autenticity z odvětví, které vzniklo na základě sdílení zážitků, vyjádření emocí a předvedení talentu, ničí hudbu jako celek od základu.
Umělá inteligence je také pohodlnou náhradou za (
nejen K-Pop) hudebníky. AI je dokonalá – nikdy nepřijde o hlas, nedorazí pozdě do studia, nebude odmlouvat, po nocích řádit v klubech nebo randit. Nemá ale životní zkušenosti, o kterých může napsat originální baladu, ani není zamilovaná do tance, takže nepřijde s taneční peckou, která rozvlní parkety. Foto: Unsplash / Caught in joy Peníze versus planeta
AI skladby se již dávno
objevují i v mezinárodních žebříčcích, především tam, kde hraje velkou roli šíření na TikToku a dalších sociálních sítích. Nejpopulárnějšími projekty jsou například Breaking Rust, Velvet Sundown nebo Xania Monet, jejichž skladby bodují v celosvětových žebříčcích virálních skladeb.
Umělá inteligence představuje pro umění
hrozbu, protože bere autentický projev a redukuje ho na jednoduchý stroj na peníze. Nemluvě o tom, že veškeré AI vygenerované obrázky, knihy či videa jsou vytvořeny na základě milionů již vytvořených a ukradených dat. O environmentální stopě ani není třeba začínat…
Nejsou koncerty, kde si s přáteli zatancujete na oblíbenou skladbu, pobrečíte si u ploužáku nebo si užijete kytarové sólo, skvělé? Nebo nám postačí několik dokonale vygenerovaných postaviček na našich mobilních obrazovkách?
Zdroje: , Forbes, DAZED, The Guardian, TIME, Korea Herald , LESI, Koreaboo Deezer