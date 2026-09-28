Milion lidí na Měsíci? Studie ukazuje, proč by takové město dlouho nevydrželo

Voda na Měsíci patří k hlavním důvodům, proč se při plánování budoucích základen tolik pozornosti soustředí na polární oblasti. V hlubokých kráterech, kam miliardy let nedopadá přímé sluneční světlo, se nachází vodní led. Na první pohled by se mohlo zdát, že právě ten umožní lidem na Měsíci dlouhodobě žít bez neustálého zásobování ze Země. Astrofyzici Martin Elvis a Jonathan C. McDowell ale upozorňují, že při větším počtu obyvatel začne matematika vypadat podstatně hůř.
Ve studii publikované v časopise Frontiers in Space Technologies počítají s velmi velkorysou zásobou jedné miliardy tun vody. Takové množství odpovídá přibližně jednomu krychlovému kilometru. Pro milion obyvatel by však ani tato zásoba nebyla prakticky nevyčerpatelná.
Ani recyklace jako na ISS problém neřeší
Autoři odhadují celkovou spotřebu vody na přibližně 500 tun na člověka za rok. Nejde samozřejmě jen o pití. Voda by byla potřebná pro hygienu, výrobu kyslíku a především pěstování potravin.
Bez recyklace by milion obyvatel spotřeboval miliardu tun vody přibližně za dva roky. Takový scénář ale není příliš realistický. Mnohem zajímavější je proto výpočet založený na technologii, kterou už dnes používá Mezinárodní vesmírná stanice.
Systém ECLSS na americké části ISS v roce 2023 prokázal schopnost získat zpět přibližně 98 procent vody. Pomohl k tomu mimo jiné Brine Processor Assembly, který dokáže získávat další vodu ze zbytkového solného roztoku vznikajícího při zpracování moči.
Ani 98 procent však neznamená uzavřený systém. Z každých sto litrů se přibližně dva litry ztratí a při milionové populaci se malé procento rychle mění v obrovské množství. Elvis a McDowell vypočítali, že miliarda tun vody by při této účinnosti vystačila milionovému městu zhruba na sto let. U města se 100 000 obyvateli by stejná zásoba teoreticky vydržela přibližně tisíc let.
Jenže právě miliarda tun je optimistický předpoklad.
Jedna z novějších hodnot, kterou studie uvádí pro známé zásoby v trvale zastíněných polárních oblastech, činí přibližně 34 milionů tun. To je téměř třicetkrát méně. Při stejných předpokladech by tak milion obyvatel spotřeboval tuto zásobu během několika let a město se 100 000 obyvateli během několika desetiletí. Navíc zatím není jisté, jak velkou část měsíčního ledu by vůbec bylo možné prakticky vytěžit.