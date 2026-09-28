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Milion lidí na Měsíci? Studie ukazuje, proč by takové město dlouho nevydrželo

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Budoucí města na Měsíci nemusí zastavit nedostatek elektřiny ani extrémní prostředí. Podle nové studie může být zásadním limitem voda. Ani miliarda tun ledu by milionové město při dnešních možnostech recyklace neuživila déle než zhruba století.
Milion lidí na Měsíci? Studie ukazuje, proč by takové město dlouho nevydrželo

Milion lidí na Měsíci? Studie ukazuje, proč by takové město dlouho nevydrželo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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