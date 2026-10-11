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Miliardový paradox studené války: V pumovnici pracoval reaktor, letoun ale spaloval petrolej

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V polovině padesátých let minulého století vyslalo americké letectvo do vzduchu obří bombardér Convair NB-36H, v jehož zadní pumovnici pracoval funkční jaderný reaktor o výkonu jednoho megawattu. Přestože populární představy mluví o atomovém pohonu, reaktor nedodal motorům ani kilowatt výkonu a letoun spoléhal na běžný letecký benzín a petrolej. Cílem riskantních letů bylo ověřit, zda dvanáctitunová olověná kapsle dokáže ochránit pětičlennou posádku před smrtícím zářením a zda má jaderný pohon letadel v éře rodících se raket vůbec smysl.
Dvojice experimentálních leteckých reaktorů HTRE umístěných na venkovní expozici historického reaktoru EBR-I v Idahu.

Dvojice experimentálních leteckých reaktorů HTRE umístěných na venkovní expozici historického reaktoru EBR-I v Idahu.

Zdroj: Wtshymanski ( talk ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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