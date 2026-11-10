Miliardová rekonstrukce školy v troskách. Kraj utratil 130 milionů a stavba stojí

Měla to být jedna z nejvýznamnějších investic Karlovarského kraje. Místo moderní školy za 1,5 miliardy korun je ale výsledkem zatím zastavené staveniště, desítky milionů ve sporu a nejistota, kdy se vůbec začne znovu stavět. Karlovarský kraj redakci Našeho Regionu potvrdil, že na projekt již vynaložil přibližně 130 milionů korun. Původní zhotovitel nyní požaduje dalších 50 milionů. Kraj přitom stále neví, kolik bude dokončení stát, kdy se práce obnoví ani kdo za vzniklé komplikace nese odpovědnost. Rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech se změnila v jednu z největších investičních komplikací Karlovarského kraje. Projekt, který měl přinést moderní zázemí pro odborné vzdělávání, narazil na závažné problémy se statikou budov. Následovalo ukončení spolupráce s původním zhotovitelem, zastavení prací a nejistota ohledně dalšího postupu. Z odpovědí, které vedení kraje poskytlo redakci Našeho Regionu, vyplývá, že situace zůstává vážná i několik měsíců po přerušení rekonstrukce. 130 milionů pryč. A stavba stojí Kraj převzal rozestavěný objekt od společnosti PKS stavby 30. září letošního roku. Od té doby jsou stavební práce zcela zastaveny. Probíhají pouze činnosti související s odstraňováním zjištěných vad. „Na realizaci projektu bylo dosud vynaloženo přibližně 130 mil. Kč,“ potvrdil kraj redakci. Z této částky bylo původnímu zhotoviteli za provedené práce uhrazeno přibližně 68 milionů korun bez DPH. Tím ale finanční problémy nekončí. PKS stavby požaduje v rámci závěrečného vypořádání dalších přibližně 50 milionů korun bez DPH. Kraj jejich oprávněnost prověřuje a zatím nerozhodl, zda je uzná. Celkové náklady projektu jsou plánovány na 1,5 miliardy korun. Zda se však tuto částku podaří dodržet, dnes nikdo nedokáže říci. „V současné době nelze odpovědně stanovit konečné náklady na dokončení projektu ani případné navýšení oproti původnímu rozpočtu,“ přiznává kraj. Kdo za to může? Odpověď stále neexistuje Ještě závažnější než samotné finanční částky je otázka odpovědnosti. Jak je možné, že se u tak rozsáhlého projektu objevily zásadní statické problémy až během stavebních prací? Karlovarský kraj tvrdí, že přípravu nepodcenil. Už v roce 2017 si nechal zpracovat průzkumy, na kterých se podílel také renomovaný Kloknerův ústav ČVUT. Další průzkumy následně zajistil projektant. Podle kraje však byly skutečné problémy odhaleny až po odkrytí konstrukcí. Některé starší stavební zásahy totiž nebyly zachyceny v původní dokumentaci. „Rozsah provedených průzkumů byl nadstandardní,“ hájí kraj přípravu projektu. Podrobnější zkoumání by podle něj vyžadovalo rozsáhlé destruktivní zásahy. Zda skutečně nebylo možné problémy odhalit dříve, však zatím nezávislé závěry nepotvrdily. Kraj teprve shromažďuje znalecké posudky a právní podklady. Na přímou otázku, kdo nese odpovědnost za vzniklou situaci, odpověděl jednoznačně: „Odpovědnost za vzniklou situaci nebyla dosud dořešena.“ Nový dodavatel nikde, termín dokončení neznámý Přestože je stavba zastavena, kraj stále nemá definitivně vybraný způsob, jak ji dokončit. Zvažuje dvě varianty: oslovit dalšího uchazeče z původního výběrového řízení, nebo vyhlásit soutěž zcela novou. Není tak znám ani termín obnovení stavebních prací. „Konkrétní harmonogram realizace zatím nebyl schválen,“ uvedl kraj. Jinými slovy, u investice za 1,5 miliardy korun dnes neexistuje závazný harmonogram další výstavby. Není jasné, kdy nastoupí nový zhotovitel, kdy se začne znovu stavět ani kdy budou moci studenti školu využívat. Dotace prý zatím ohroženy nejsou Jednou z největších otázek je osud evropské dotace, která má pokrýt významnou část investice. Kraj tvrdí, že poskytovatel dotace zatím nerozhodl o žádném krácení ani odejmutí prostředků. Naopak již vydal aktualizované rozhodnutí, kterým prodloužil termín realizace projektu do 31. prosince 2029. To je pro kraj důležitá zpráva, nikoliv však definitivní vyřešení všech rizik. Zda se podaří dodržet podmínky financování, bude záviset také na dalším průběhu stavby. Příběh rekonstrukce keramické školy tak zatím nabízí více otázek než odpovědí. Kraj utratil 130 milionů korun, původní zhotovitel požaduje dalších 50 milionů, stavební práce stojí a nikdo zatím nedokázal určit odpovědnost za vzniklé komplikace. Přitom stále není známo ani to, zda se investice neprodraží o další desítky či stovky milionů korun. Zatím je tak jisté jediné, za veřejné peníze se utrácejí další prostředky, zatímco škola zůstává rozestavěná a k odpovědnosti za vzniklou situaci se nikdo nehlásí. Zdroj: autorský text