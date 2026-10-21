Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix

Natáčení osmidílné série se podle webu
What's on Netflix rozběhlo v polovině října v Londýně a štáb se později přesune i do španělské Marbelly. Hotovo by mělo být v polovině února 2027. Fotky z place ukazují Anyu Taylor-Joy v roli Grace Bernard, jak táhne kufr k černým dveřím elegantního georgiánského domu.
Na visačce kufru je let z Málagy na londýnské letiště Gatwick, takže hrdinka se zjevně právě vrátila z Marbelly. Pod dlouhým kabátem má bílé tričko a černou minisukni a celý outfit působí nevinně. To je ale u Grace jen kamufláž.
Foto: Phil Bray/Netflix O čem bude How to Kill Your Family?
Grace je zapomenuté dítě bezohledného miliardáře Simona Artemise, který o ni nikdy nestál. Když jí zemře matka a příbuzní se k ní otočí zády, rozhodne se jim to vrátit. Jednoho po druhém začne s chladnou hlavou a velkou vynalézavostí odstraňovat. Netflix sérii popisuje jako
černou komedii a podle oficiálního popisu ji její mise odvede od toho, co ve skutečnosti potřebuje.
Seriál vychází z debutového románu britské novinářky
Belly Mackie z roku 2021. Kniha vyšla v nakladatelství The Borough Press, které patří pod HarperCollins, jak připomíná britský oborový magazín The Bookseller. Podle Netflixu se jí prodalo přes 1,2 milionu výtisků a autorka na sérii spolupracuje jako koproducentka.
Hlavní hvězda o roli nezaváhala ani na chvíli.
„Jakmile jsem otočila poslední stránku, věděla jsem, že musím pomoct tenhle příběh přenést na obrazovku,“ uvedla Anya Taylor-Joy pro Netflix. Kromě hlavní role je i výkonnou producentkou přes svou společnost LadyKiller.
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Scénář napsala
Emma Moran, autorka britské komedie Extraordinary. Natáčí produkční společnost Sid Gentle Films, která má na kontě oceňovanou špionážní sérii Killing Eve, a režie se ujali Josephine Bornebusch a Tom Kingsley. Moran se nechala slyšet, že si ještě nikdy neužila tolik legrace na projektu s tak vysokým počtem mrtvol. Clive Owen jako otec, kterého nechcete mít
Bezcitného miliardáře Simona Artemise si zahraje Clive Owen. Oscarem nominovaného Brita si mnozí pamatují z temného sci-fi
Potomci lidí, kterému čeští diváci na Kinoboxu dávají 79 %. Obsazení doplňují Orlando Norman ze seriálu Wreck a David Shields, kterého jste mohli vidět v sérii Masters of the Air nebo v Black Mirror.
Pro Anyu Taylor-Joy jde o velký návrat k Netflixu. Připomeňme, že minisérie
Dámský gambit o šachové zázračné dívce Beth Harmon jí vynesla Zlatý glóbus. Čeští diváci jí na Kinoboxu dávají skvělých 88 % a dodnes patří k nejoblíbenějším minisériím Netflixu.
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Zatímco Beth Harmon vyhrávala nad šachovnicí, Grace bude hrát o mnohem vyšší sázky. Kombinace britského černého humoru a hereččina chladného pohledu zní jako recept, který by mohl fungovat.
Seriál málem zastavila žaloba
Cesta k natáčení přitom nebyla úplně hladká. Studio StudioCanal žalovalo Bellu Mackie i Netflix, protože podle něj román kopíroval britskou klasiku
Šlechetné srdce a šlechtické korunky z roku 1949 s Alecem Guinnessem. I v ní se odstrčený příbuzný probíjí k rodinnému titulu tak, že postupně odstraňuje všechny, kdo mu stojí v cestě.
Jak informoval server
Deadline, studio nakonec spor urovnalo mimosoudně a od snahy seriál zakázat ustoupilo. Podmínky dohody zůstaly tajné. Mackie se přitom bránila tím, že její Grace nejde o dědictví jako hrdinovi starého filmu, ale o osobní pomstu. Foto: Netflix/Phil Bray Kdy vyjde How to Kill Your Family na Netflixu?
Datum premiéry Netflix zatím neoznámil, web What's on Netflix ale kvůli natáčení do února 2027 odhaduje konec roku 2027 nebo začátek roku 2028. Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Deadline, The Bookseller, Kinobox