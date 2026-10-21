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Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix

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Grace se vrací ze Španělska s kufrem v ruce, ve světlém trenčkotu a s úsměvem, který nic neprozradí. Přesně tak vypadají první záběry z Londýna, kde Netflix začal natáčet seriál How to Kill Your Family podle bestselleru Belly Mackie. Hvězda Dámského gambitu Anya Taylor-Joy v něm hraje ženu, která se
Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix

Miliardářova zapomenutá dcera se rozhodne vyvraždit celou rodinu. Knihu si koupilo přes milion lidí, teď ji natáčí Netflix

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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