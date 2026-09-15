Miliardář zaplatí za vstup do NHL 50 miliard korun. Nový tým vznikne v Texasu a Dallas Stars se třesou před konkurencí

22. června 2026 zasedl v New Yorku Board of Governors NHL a schválil něco, co liga ještě tři týdny předtím oficiálně popírala: šestiměsíční proces posuzování 33. týmu soutěže. Cíl? Texas. Investor? Dan Friedkin, šéf holdingu The Friedkin Group a předseda sportovní platformy Pursuit Sports, která už dnes vlastní AS Řím a Everton. Forbes jeho majetek odhaduje na 11,9 miliardy dolarů. Celkový závazek projektu (expanzní poplatek plus nová aréna) se podle komisaře Garyho Bettmana pohybuje kolem 3,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 84 miliard korun. Samotný vstupní poplatek dvě miliardy dolarů je přitom 3,1× víc, než kolik v roce 2018 zaplatil Seattle Kraken, a čtyřikrát víc než Vegas Golden Knights. Rekord, který posouvá celou ekonomiku NHL na jinou úroveň.
Houston, nebo Austin? Dvě města, dva různé příběhy
Friedkinova rodina ve svém oficiálním prohlášení potvrdila, že ve hře jsou dvě města: Houston a Austin. Jenže rovnocenné varianty to nejsou.
Houston je čtvrté největší město USA s 2,4 milionu obyvatel, výrazně větším televizním trhem a přirozenou sportovní rivalitou s Dallasem, kterou už desítky let živí NFL, NBA i MLB. V centru stojí Toyota Center, domov basketbalových Rockets, a jeho majitel Tilman Fertitta veřejně říká, že by neměl problém s dočasným nájmem pro hokejový tým. Bettman ale trvá na tom, že dlouhodobě je nutná nová aréna, a její financování zatím nemá jasné kontury.
Austin s milionem obyvatel nabízí novější Moody Center, otevřený v roce 2022. Jenže ten byl stavěný primárně pro koncerty a univerzitní basketbal, chybí mu stálé ledové zázemí a kapacitně i provozně je na NHL krátký. V nedalekém Cedar Parku navíc stojí H-E-B Center se 6 863 místy pro hokej, domov farmářského týmu Texas Stars, který patří přímo Dallasu. Právě tady se příběh komplikuje.
Proč se Dallas nemůže bránit smlouvou
Komisař Bettman to řekl přímo: Dallas Stars nemají v Texasu teritoriální práva, která by zablokovala vstup druhého klubu. Žádné veto, žádná ochranná zóna. Hrozba pro Stars tedy není právní, je tržní.
A je reálná. Dallas dnes pokrývá vysílacím teritoriem celý Texas plus Oklahomu, Louisianu a Arkansas. Vlastní AHL farmu v Cedar Parku, provozuje jedenáct mládežnických StarCenter lokací v aglomeraci Dallas–Fort Worth a prodává půlsezonní členství s aktivním pořadníkem. Tohle všechno funguje, dokud je Stars jedinou NHL značkou ve státě s 30 miliony obyvatel.
Druhý tým, ať už v Houstonu, nebo v Austinu, změní rovnici. Korporátní sponzoři si budou moci vybírat. Regionální vysílací práva se rozdělí. A pokud nový klub vznikne v Austinu, zasáhne přímo do oblasti, kde Dallas léta buduje hokejovou kulturu přes Cedar Park a Central Texas.
Dallas se opevňuje
Vedení Stars ale nesedí se založenýma rukama. Dva dny před oznámením expanzního procesu, 2. června 2026, klub zveřejnil záměr vybudovat novou arénu a zábavní čtvrť v Planu, severním předměstí Dallasu. Načasování těžko považovat za náhodu.
K tomu přidejte tvrdá čísla:
- 11 StarCenter lokací v DFW, poslední otevřená v březnu 2026 v Northlake.
- Vyprodané půlsezonní balíčky s aktivním pořadníkem na další sezonu.
- Vlastnictví H-E-B Center v Cedar Parku a provozních práv k AHL týmu Texas Stars.
Dallas cementuje svou pozici ve státě, kde dosud neměl konkurenci. Otázka zní, jestli to bude stačit.
Co to znamená pro ligu a pro české fanoušky
Třiatřicátý tým NHL by znamenal lichý počet klubů v soutěži. Bettman to bagatelizuje, liga to zažila při vstupu Vegas jako 31. týmu. Zástupce komisaře Bill Daly ale přiznává, že část guvernérů řeší složitější cestu ke Stanley Cupu a případné úpravy formátu play-off. O 34. týmu se zatím nemluví.
Pokud vše půjde podle plánu, a Daly používá formulaci „v perfektním světě“, nový tým by mohl nastoupit v sezoně 2029–30. Název, logo ani barvy neexistují. Přijdou až po výběru města a finálním hlasování guvernérů, tedy nejdříve na přelomu let 2026 a 2027.
Pro české fanoušky se v krátkodobém horizontu nemění nic. NHL.TV běží v Česku přes DAZN, Nova zůstává vysílacím partnerem. Praktický dopad expanze? Víc zápasů v nabídce. A pokud liga použije model expanzního draftu podobný Vegas nebo Seattlu, čeští hráči pod kontraktem NHL v létě 2029 by se mohli ocitnout na seznamu nechráněných, pravidla ale zatím nikdo nezveřejnil.
Přerozdělení, ne apokalypsa
Největší riziko pro Dallas Stars není, že v Texasu vznikne druhý hokejový tým. Je to, že nová značka s miliardářem za zády a čerstvou arénou může ukrojit z trhu právě tam, kde si Stars dvě dekády budují vlastní ekosystém. Sponzoři, prémiové lóže, televizní práva, mládežnický hokej, všechno, co dnes patří jednomu klubu, se začne dělit.
Nejde o okamžitý pád. Jde o pomalé, nevratné přerozdělení hokejového Texasu. A Dallas to ví, proto staví v Planu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka