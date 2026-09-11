Mikulášek se opřel do Rytmuse kvůli videu s vozíčkem. Totální dno, napsal bojovník Clashe

Patrik Vrbovský alias Rytmus sedí na invalidním vozíku, snaží se hodit odpadky do koše, vstává, předstírá postižení horních i dolních končetin, a pak přijde pointa: přes co koupil auto? Přes Carvago. Reklamní skeč pro platformu na nákup ojetých vozů vyvolal okamžitou vlnu kritiky. Jenže příběh má dvě dějství. Druhé video, kde rapper mluví se skutečným vozíčkářem Bekimem Azirim o náročnosti života s hendikepem, přišlo až poté, co první klip už stihl žít vlastním životem jako laciný gag.
Co přesně Rytmus natočil
Spot je krátký, instagramově formátovaný a postavený na šoku. Rytmus sedí na vozíku uprostřed ulice, hází odpadky směrem ke koši, mine. Pak se zvedne, přehrává potíže s chůzí, gestikuluje, jako by měl omezenou hybnost rukou. Celé to směřuje k jediné otázce: jak si koupil auto? Odpovědí je název firmy Carvago. Žádný disclaimer, žádné vysvětlení, žádný odkaz na osvětu. Čistá reklama s hendikepem jako komediální zkratkou.
Mluvčí Carvago Jiří Červenka podle Super.cz přiznal, že influenceři mají při spolupráci „poměrně volnou ruku“. Firma video nestáhla. Místo toho avizovala, že přijde další klip s kontextem.
„Chápu srandu, ale tohle už sranda není“
Reakce přišla rychle. Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, profesionální MMA zápasník s titulem z CLASH 16, napsal na Instagram dvě slova: „Totální dno.“ A doplnil: „Chápu srandu, ale tohle už není sranda.“ Podle něj by se lidé, kteří mají v rodině někoho s hendikepem, tomu nesmáli. Přiznal, že se mu zvedl tlak.
Vedle něj se ozvala i zpěvačka Michaela Gemrotová Štiková, která video označila za zesměšňování hendikepovaných.
Druhé video: osvěta, nebo záchranná brzda?
Krátce po vlně kritiky se objevil druhý klip. V něm Rytmus sedí vedle Bekima Aziriho, slovenského motivačního řečníka, který po pádu z kola v šestnácti letech žije na vozíku a dlouhodobě se snaží bourat předsudky kolem hendikepu. Ve videu spolu mluví o tom, „jak je to těžké“, a Bekim rapperovi vyjadřuje respekt za to, že na problematiku upozorňuje.
Není to poprvé. Už v srpnu 2023 spolu natočili obsah, kde Rytmus zkoušel pohyb na vozíku a narážel na bariéry, jak popisuje Hashtag.sk. Motiv tedy není úplně nový. Problém je jinde.
Pořadí mění všechno
Podle Fights.cz mediální vlna vypukla 10. září 2026. Ráno vyšel text s Mikuláškovou reakcí, odpoledne článek Super.cz s kritikou Gemrotové Štikové. Mezi tím stálo první video, bez kontextu, bez Bekima, bez jediného slova o osvětě. Druhý klip s vysvětlením dorazil až jako odpověď na kritiku.
A právě tady je jádro sporu. Pokud byl záměr od začátku osvětový, proč první video fungovalo jako samostatný reklamní gag? Osvěta, která potřebuje záchranný follow-up, aby nebyla čtena jako výsměch, má strukturální problém. Bekim Aziri svou účast myslí upřímně, jeho dlouhodobý profil to potvrzuje. Ale jeho důvěryhodnost nemůže zpětně přepsat to, jak první klip fungoval bez něj.
Kdo určuje hranici mezi humorem a zesměšňováním? V téhle kauze ji vytyčily tři různé odpovědi: Mikulášek řekl „dno“, Gemrotová Štiková řekla „zesměšňování“, Aziri řekl „respekt“. Shoda neexistuje. Existuje ale jedno pravidlo, které platí vždy: kontext, který přijde pozdě, není kontext. Je to oprava.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka