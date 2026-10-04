Mikrovlnku používá denně 70 % Čechů, ale skoro nikdo neví, proč jim jídlo chutná hůř než z trouby. Stačí změnit tři návyky

Mikrovlnná trouba, pro mnohé z nás nepostradatelný kuchyňský spotřebič – ať už jde o ohřívání zbylého jídla a hotovek nebo o rozmrazování zmrazených surovin.
Ovšem pojí se s ní i řada nešvarů. Nerovnoměrně ohřáté jídlo, nadměrná vlhkost nebo příliš suché pokrmy. Také to znáte? Pak se pojďte podívat na to, kde děláte chybu. Chyby při mikrovlnném ohřevu
Jednou z nejčastějších chyb je nemíchání potravin během procesu mikrovlnného ohřevu. Rozpálení
mikrovlnné trouby může vést k nerovnoměrnému ohřevu, což má za následek, že některé části jsou horké jako pára, zatímco jiné zůstávají studené. Ovšem problémem může být i příliš dlouhé vaření. To může jídlo proměnit v suchou a nechutnou kaši, což platí zejména pro položky s nízkým obsahem vlhkosti, jako je chléb nebo některé druhy masa. Proto vždy používejte spíše kratší intervaly a pravidelně kontrolujte průběh vaření.
Často je lepší mírně nedovařit a pak podle potřeby přidat více času. A nezapomeňte také na to, že mnoho druhů zeleniny při mikrovlnném ohřevu
uvolňuje vodu, což může vést k vysušení ohřívaného pokrmu. Proto vždy používejte kryty nebo nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, které zachytí páru a zabrání nadměrné ztrátě vlhkosti. Případně přidejte do pokrmu před mikrovlnným ohřevem několik kapek vody, abyste si vlhkost potřebnou vlhkost udrželi. Nesprávná volba nádoby
Ne všechny nádoby jsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. Některé materiály se mohou při působení mikrovln roztavit nebo uvolňovat škodlivé chemické látky. Proto vždy používejte nádobí vhodné do mikrovlnné trouby vyrobené ze skla, keramiky nebo některých plastů (musí být označeny jako vhodné do mikrovlnné trouby).
Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud si chcete svá ohřátá jídla co nejvíce užít, pak se naučte správně používat mikrovlnu Nerovnoměrné umístění potravin
Jídlo na talíři rozmístěte rovnoměrně a mezi jednotlivými položkami ponechte určitý prostor pro lepší cirkulaci mikrovln. Uvidíte, že se potom bude mnohem lépe prohřívat, než když do mikrovlnky vložíte jeden velký kus.
Nesprávné rozmrazování v mikrovlnce
Při rozmrazování potravin na vysoký výkon může dojít k tomu, že se okraje uvaří, zatímco střed zůstane zmrzlý – vždy tedy
pro takové případy používejte speciální rozmrazovací programy. V případě, že mikrovlnná trouba rozmrazování neumožňuje, použijte nižší výkon a rozmrazování přerušujte obracením nebo oddělováním jednotlivých položek. A pokud budete chtít v mikrovlnce ohřívat dvakrát víc jídla, vyzkoušejte tento geniální trik.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři