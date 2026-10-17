Mikrovlnka ohřála jen nádobí a jídlo ne? Může za to místo, kam talíř stavíte, a střed je nejhorší volba

Mikrovlnka ohřála jen nádobí a jídlo ne? Může za to místo, kam talíř stavíte, a střed je nejhorší volbaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mikrovlnka ohřála jen nádobí a jídlo ne? Může za to místo, kam talíř stavíte, a střed je nejhorší volbaZdroj: Foto: Mrbeastmodeallday - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 17.10.2026 19:54
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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