Mikrovlnka jídlu bere chuť i texturu. Francouzi ji v kuchyni nahrazují třemi metodami, které má doma každý

Francouzský online magazín
Journal des Seniors přichází pro rok 2026 s tezí, která rezonuje daleko za Paříž: stále víc kuchařů i běžných strávníků odsunuje mikrovlnnou troubu na okraj linky a vrací se k pánvi, nízké teplotě v troubě nebo k multifunkčním přístrojům. Důvod? Jídlo z nich prostě chutná líp. Ohřev v mikrovlnce funguje na principu rozkmitání molekul vody, vzniká pára, která změkčí každou křupavou vrstvu, a nerovnoměrný výkon vytváří horká a studená místa v jedné porci. U polévky nebo dušené zeleniny to nevadí. Jenže u pizzy, gratinu, steaku nebo pečiva je výsledek znatelně horší. A právě kolem těchto pokrmů se odehrává proměna francouzských kuchyní. Proč mikrovlnka krade jídlu to nejlepší: fyzika páry a nerovnoměrného výkonu
Mikrovlnné záření cílí primárně na molekuly vody v potravině. Jak vysvětluje americká
FDA, vibrace těchto molekul generují teplo, které se šíří dovnitř. Vedlejší efekt? Uvolněná pára nasytí prostor uvnitř spotřebiče a povrch jídla zvlhne. Zlatavá kůrčička na pizze se promění v gumovitou placku, obalovaný řízek ztratí křupnutí a pečivo připomíná houbu.
K tomu přistupuje problém nerovnoměrného prohřátí. University of Wisconsin–Madison Extension upozorňuje, že kompaktní bílkovinná jídla (vejce, sýr, husté maso) při vysokém výkonu tuhnou a vysychají. Omáčka se na jednom místě vaří, zatímco o centimetr dál zůstává vlažná. Výsledek na talíři pak připomíná kompromis, kde každé sousto chutná jinak.
Tři alternativy, které Francouzi volí místo mikrovlnky, a kdy která vyniká
Journal des Seniors rozlišuje tři hlavní cesty, jimiž se francouzské domácnosti vydávají:
Pánev a hrnec na mírném plameni – ideální volba pro těstoviny, rýži, restovanou zeleninu a pokrmy s omáčkou. Podle doporučení značky Barilla stačí porci pasty restovat na středním ohni se lžičkou vody dvě až tři minuty. Oproti mikrovlnce to trvá o minutu déle, ale omáčka se rovnoměrně spojí s těstovinou místo toho, aby se rozpadla. Trouba při nízké teplotě 80–120 °C – šetrné řešení pro gratiny, větší kusy masa a zapečené pokrmy. Food Network doporučuje silnější steak prohřát v troubě dvacet až třicet minut a teprve potom ho krátce zatáhnout na rozpálené pánvi. Výsledek? Rovnoměrně teplé maso se šťavnatým středem a opečeným povrchem. Horkovzdušná fritéza (air fryer) – královna křupavých zbytků. Pizza, pečivo, obalované kousky, hranolky: všude tam, kde záleží na suché, zlatavé vrstvě, vrací air fryer textuře původní charakter. Philips ve svém servisním materiálu výslovně zmiňuje ohřev hotových jídel jako jednu z hlavních disciplín přístroje.
Univerzální vítěz mezi těmito třemi metodami neexistuje. Rozhoduje typ pokrmu: kde je textura součástí zážitku, tam se investovaný čas vrátí na talíři nejviditelněji.
Tvrdá čísla z Francie: air fryery letí vzhůru, mikrovlnka ustupuje
Že nejde o pouhou kulinářskou módní vlnu, dokládají prodejní statistiky. Podle bilance francouzské asociace
GIFAM se v roce 2024 prodalo přes 2,6 milionu horkovzdušných fritéz a více než čtvrtina francouzských domácností už tento spotřebič vlastní. Regionální výhled analytické firmy NIQ pro západní Evropu a rok 2026 potvrzuje pokračující růst malých kuchyňských přístrojů, tažený právě poptávkou po multifunkčnosti, zejména ve Francii, Španělsku a Itálii.
Trend má i svou energetickou daň. Analytický portál Selectra spočítal, že ohřev jedné porce v mikrovlnce zabere zhruba tři až čtyři minuty a stojí asi 0,25 Kč na elektřině. Tatáž porce v elektrické troubě potřebuje kolem dvaceti minut a spotřebuje energii za přibližně 4 Kč. Pánev se drží někde uprostřed. Chuťový upgrade zkrátka něco stojí, v čase i na účtence za proud.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Český kontext: kolik zaplatíte za alternativu k mikrovlnce
V tuzemsku zatím nejde o masový obrat, spíš o první tržní signál. Souhrn Euromonitoru k českému trhu za rok 2025 zaznamenává pokles prodejů volně stojících mikrovlnek a rostoucí tlak multifunkčních spotřebičů. Kdo chce vyzkoušet alternativní cestu ohřevu, nemusí investovat majlant:
Spotřebič Orientační cena v ČR Kde ho seženete Parní hrnec od 790 do 2 000 Kč Heureka, Alza Horkovzdušná fritéza od 2 500 do 7 000 Kč DATART, Alza, Mall Kvalitní pánev s poklopem od 500 do 1 500 Kč běžné řetězce
Dvě ze tří francouzských alternativ (pánev a troubu) přitom většina českých domácností už dávno vlastní. Nový spotřebič dává smysl hlavně tehdy, když často zachraňujete křupavé zbytky nebo hledáte rychlejší variantu klasické trouby.
Praktický průvodce: které jídlo kam patří a kolik minut navíc to zabere
Největší rozdíl mezi mikrovlnkou a alternativním ohřevem poznáte u pokrmů, kde textura tvoří podstatnou část gurmánského zážitku. Tady je orientační rozcestník:
Pizza, pečivo, obalované kousky → air fryer, 3–5 minut při 180 °C. Kůrka znovu křupne, sýr se rozteče. Těstoviny s omáčkou, rýže, dušená zelenina → pánev se lžičkou vody nebo vývaru, 2–3 minuty na středním ohni. Omáčka se propojí, místo aby se rozvrstvila. Steak, pečené maso, gratin → trouba na 100–120 °C po dobu 15–25 minut, případně s finálním zatažením na pánvi. Šťáva zůstane uvnitř. Polévka, kaše, dušená jídla s vysokým obsahem vody → tady mikrovlnka stále obstojí. Rychlost a jednoduchost převáží nad minimálním chuťovým rozdílem.
Podle nás platí jednoduché pravidlo: čím víc záleží na povrchu a struktuře pokrmu, tím víc se vyplatí obejít mikrovlnku. U misky instantní polévky naopak žádný důvod ke změně nehledejte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková