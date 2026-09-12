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Mikrovlnka jídlu bere chuť i texturu. Francouzi ji v kuchyni nahrazují třemi metodami, které má doma každý

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Ve Francii letos 2,6 milionu domácností sáhlo po horkovzdušné fritéze. Mikrovlnka ztrácí pozici tam, kde rozhoduje textura a chuť.
Mikrovlnka jídlu bere chuť i texturu. Francouzi ji v kuchyni nahrazují třemi metodami, které má doma každý

Mikrovlnka jídlu bere chuť i texturu. Francouzi ji v kuchyni nahrazují třemi metodami, které má doma každý

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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