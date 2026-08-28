Mike Flanagan oživuje legendární horor: Nová seriálová Carrie od Stephena Kinga dorazí dříve, než se čekalo

Fanoušci
Stephena Kinga dostanou možnost podívat se na novou Carrie s předstihem. První dvě epizody seriálu budou uvedeny na letošním Fantastic Festu v texaském Austinu, který patří mezi nejvýraznější přehlídky fantastických a hororových filmů. Pro všechny ostatní pak zůstává hlavním datem 7. říjen 2026, kdy všech osm epizod dorazí na Prime Video.
Nejde přitom o další filmovou předělávku známého příběhu.
Mike Flanagan se pustil do první seriálové adaptace Kingova románu, který už téměř půl století patří k nejznámějším hororovým příběhům vůbec.
Carrie dostane osm epizod místo dvou hodin
V centru příběhu samozřejmě zůstává Carrie White, dospívající dívka, která vyrůstá v izolaci pod dohledem své fanaticky nábožensky založené matky Margaret. Po otcově smrti musí nastoupit na střední školu, kde čelí šikaně a společenskému tlaku. Zároveň začíná zjišťovat, že dokáže pohybovat předměty silou své mysli.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Ticho, vibrace telefonu a maska králíka: Nový Affleckův thriller ukázal teaser, který mrazí bez jediného slova
Flanagan ale nechce jednoduše převyprávět děj známého filmu. Osm epizod mu umožní věnovat více prostoru postavám, vztahům a událostem, které se do dvouhodinového filmu nevešly.
Seriál navíc přesouvá příběh do současnosti. Carrie tak nebude čelit pouze šikaně ve škole, ale také světu sociálních sítí, kde se může ponižující video během několika okamžiků rozšířit mezi obrovské množství lidí. Právě moderní prostředí dává známému příběhu nový rozměr.
Foto: Amazon MGM Studios Flanagan se musí vypořádat s jedním velkým problémem
S Carrie totiž přichází poněkud nevděčný úkol. Příběh už většina filmových fanoušků zná. Víme, kdo je Carrie, víme, co dokáže, a především víme, jak celý příběh skončí.
TAKÉ JSME PSALI: Nejočekávanější krimi thriller léta míří na Netflix: Robert De Niro na stopě vraha, který za sebou zanechává děsivou stopu
Flanagan si tento problém uvědomuje také.
Podle něj už byla Kingova předloha na film převedena mimořádně dobře a nová verze proto nemůže pouze zopakovat to, co už jednou fungovalo. „S Carrie šlo především o hledání nové cesty a snahu vytvořit něco nového,“ vysvětlil režisér.
Právě proto se rozhodl příběh rozšířit a zasadit ho do současnosti. Nový seriál tak nechce být kopií De Palmovy adaptace, ale samostatným pohledem na původní Kingův román.
Foto: Amazon MGM Studios První Carrie vznikla před 50 lety. A stal se z ní hit
A právě tady se dostáváme k historii, která dělá nový seriál ještě zajímavějším. King vydal Carrie v roce 1974. Šlo o jeho první vydaný román a kniha odstartovala kariéru jednoho z nejúspěšnějších spisovatelů moderní doby. Podle Amazonu se Kingových knih po celém světě prodalo více než 350 milionů výtisků.
Jen o dva roky později přišla filmová adaptace Briana De Palmy. Sissy Spacek jako Carrie a Piper Laurie jako její matka Margaret získaly nominace na Oscara, což je u hororu dodnes poměrně mimořádný úspěch. Film navíc nebyl žádným propadákem. Rozpočet činil přibližně 1,8 milionu dolarů, zatímco celosvětově utržil téměř 34 milionů.
Z relativně levného hororu se tak stal komerční úspěch a film, který dodnes patří k nejznámějším adaptacím Kingových knih.
Foto: Falcon/Sony Pictures Carrie už byla na obrazovce několikrát
Flanaganova verze přitom není prvním pokusem vrátit Carrie k životu. Po De Palmově filmu následovalo pokračování The Rage: Carrie 2 z roku 1999. O tři roky později vznikl televizní film Carrie s Angelou Bettis v hlavní roli a v roce 2013 dorazila další filmová verze, tentokrát s
Chloë Grace Moretz jako Carrie a Julianne Moore jako Margaret.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Všechno bylo jinak? Nový dokument o Mansonovi válcuje Netflix a bourá 50 let starou teorii o jeho vraždách
Žádná z těchto verzí ale nedosáhla stejného kulturního významu jako De Palmův film z roku 1976. Právě jeho odkaz bude pro novou seriálovou verzi největší výzvou.
Foto: Amazon MGM Studios Carrie hledali mezi více než tisícovkou hereček
Hlavní roli nakonec získala
Summer H. Howell, která podle Amazonu prošla rozsáhlým konkurzem. O roli Carrie se ucházelo více než 1000 hereček. Vedle ní se objeví například Samantha Sloyan jako Margaret White, Siena Agudong jako Sue Snell, Alison Thornton jako Chris Hargensen, Joel Oulette jako Tommy Ross a Matthew Lillard jako ředitel Grayle.
Flanagan seriál napsal, je jeho hlavním tvůrcem a režíroval čtyři z osmi epizod. Stephen King působí jako výkonný producent.
Flanagan navíc není ve světě Kingových adaptací nováčkem. Natočil už Geraldovu hru, Doktora Spánka a Život Chucka. Carrie tak představuje jeho další spolupráci s autorem, jehož díla už několikrát převedl na obrazovku.
Zdroje: Amazon News, People, Entertainment Weekly, The Verge, SYFY