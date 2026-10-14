Microsoft za pár dní ukončí podporu Office 2021 a bezpečnostní opravy už nikdy nepřijdou. Náhrada vás nemusí stát ani korunu

Datum se blíží a pro miliony uživatelů s jednorázově zakoupenou licencí to znamená rozhodnutí: buď zůstat u softwaru bez bezpečnostních záplat, nebo přejít na jinou verzi či alternativu. Dobrá zpráva je, že existují dvě plnohodnotné cesty, které nestojí ani korunu: bezplatné webové aplikace přímo od Microsoftu a open-source balík LibreOffice. Obě možnosti ale mají svá omezení, o kterých se tolik nemluví. A právě ta rozhodují o tom, jestli bezplatná náhrada skutečně stačí.
Co přesně 13. října skončí a co ne
Konec podpory neznamená, že se vám ráno 13. října Word odmítne spustit. Aplikace poběží dál jako dosud. Definitivně ale skončí trojice věcí, na kterých závisí bezpečnost a spolehlivost softwaru:
Bezpečnostní záplaty – nově nalezené zranitelnosti už nedostanou opravu. Opravy chyb – pokud něco přestane fungovat správně, Microsoft to už neopraví. Technická podpora – na lince ani v chatu vám s Office 2021 už nikdo nepomůže.
Microsoft na své
podpůrné stránce výslovně uvádí, že podporu neprodlouží a pro Office 2021 nenabídne ani rozšířené bezpečnostní aktualizace, jaké firma u některých jiných produktů poskytuje. Pro tuto verzi Office je to tedy definitivní konec podpory. Drobná technická nuance: tabulka životního cyklu na Microsoft Learn uvádí datum 14. října 2026, protože vychází z amerického časového pásma. Pro české uživatele je rozhodující datum uváděné Microsoftem, tedy 13. říjen 2026.
Kdo si není jistý, jakou verzi vlastně používá, zjistí to snadno: v libovolné aplikaci Office otevřete
Soubor → Účet a v sekci „Informace o produktu“ uvidíte, zda jde o Office 2021, Office 2024, nebo Microsoft 365. Na Macu najdete stejné informace v nabídce Word → O aplikaci Word. Dvě cesty, které nestojí ani korunu Webové aplikace od Microsoftu
Po přihlášení účtem Microsoft na webu Microsoft365.com získáte zdarma Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Nemusíte nic instalovat, vše běží přímo v prohlížeči. Součástí nabídky je také 5 GB úložiště na OneDrive. Pro napsání dopisu, úpravu jednoduchého rozpočtu nebo přípravu prezentace to většinou stačí.
Omezení se ale projeví poměrně rychle. Word ve webové verzi má méně možností práce se záhlavím a zápatím než desktopová aplikace. Excel v prohlížeči nedokáže vytvářet ani upravovat VBA makra a jejich spouštění má omezení. Některé sešity s nepodporovanými prvky lze otevřít pouze pro čtení, případně je webová aplikace nemusí zvládnout vůbec. Pět gigabajtů úložiště navíc není mnoho, takže kdo má roky archivovaných dokumentů, může brzy narazit na limit.
LibreOffice
Bezplatný open-source balík
LibreOffice je desktopová aplikace, která funguje i offline a umí otevírat a ukládat soubory ve formátech DOCX, XLSX a PPTX. Pro běžné dokumenty a tabulky obvykle funguje dobře. U složitějších souborů ale mohou při importu nastat problémy s formátováním a některými funkcemi. Makra vytvořená pro Microsoft Office navíc často vyžadují úpravy, než budou fungovat správně.
Podle nás je bezplatná varianta vhodná pro domácí texty, jednoduché tabulky a školní prezentace. Kdo ale denně pracuje s firemními šablonami, excelovými makry nebo složitě formátovanými dokumenty, měl by nejprve vyzkoušet kopie svých klíčových souborů v nové aplikaci. Teprve potom má smysl rozhodnout se, zda je přechod bez problémů možný.
Placené alternativy: jednorázově, nebo měsíčně
Kdo chce zůstat v ekosystému Microsoftu a používat plnohodnotné desktopové aplikace, má dvě hlavní možnosti:
Varianta Cena Co zahrnuje Podpora do Office pro domácnosti 2024 4 099 Kč jednorázově Word, Excel, PowerPoint pro 1 PC/Mac říjen 2029 Microsoft 365 Personal 2 699 Kč/rok Desktopové i webové aplikace, 1 TB OneDrive, průběžné aktualizace dokud platíte Microsoft 365 Family 3 499 Kč/rok Totéž pro až 6 lidí dokud platíte
Cenové srovnání je poměrně jednoduché. Office 2024 se oproti předplatnému Microsoft 365 Personal zaplatí za necelé dva roky. Kdo chce klasické aplikace na jednom počítači a nepotřebuje cloudové úložiště ani průběžně přidávané funkce, může s jednorázovou licencí ušetřit. Kdo naopak pracuje na více zařízeních, chce terabajt cloudového prostoru a přístup k nejnovějším funkcím, tomu dává větší smysl předplatné.
Jak přejít a nepřijít o jediný soubor
Migrace nemusí být bolestivá, pokud ji provedete správně:
Ověřte verzi – otevřete Soubor → Účet → Informace o produktu. Zazálohujte dokumenty – zkopírujte pracovní složky na externí disk nebo je nahrajte na OneDrive. Otestujte kopie souborů – ať už zvolíte webové aplikace, nebo LibreOffice, nejprve otevřete kopie svých nejdůležitějších dokumentů. Zvláštní pozornost věnujte makrům a složitějšímu formátování. Dávkový převod v LibreOffice – pokud přecházíte na formát ODF, využijte Soubor → Průvodci → Převodník dokumentů, který umožňuje zpracovat více souborů najednou. Nechte si čas na souběžné používání – Office 2021 po 13. říjnu nepřestane fungovat. Můžete ho ještě nějakou dobu používat vedle nového řešení, dokud si neověříte, že vše funguje správně. Koho se to týká nejvíc
Starší verze Office 2016 a 2019 jsou už mimo podporu. Office 2024 má podporu až do října 2029. Předplatitelé Microsoft 365 se o konec podpory Office 2021 starat nemusí, protože jejich aplikace dostávají průběžné aktualizace. Konec podpory 13. října se tedy týká především uživatelů s jednorázově zakoupenou licencí Office 2021, ať už jde o edici Home and Student, Home and Business, nebo Professional, na PC i Macu.
Přesná česká čísla Microsoft veřejně neuvádí, ale jde o všechny, kdo si v letech 2021 až 2024 koupili krabicovou nebo digitální licenci a od té doby nepřešli na novější produkt. Největší riziko nehrozí bezprostředně po konci podpory, ale v následujících měsících a letech, kdy se budou hromadit neopravené zranitelnosti v softwaru, který uživatelé denně používají k otevírání e-mailových příloh a dokumentů stažených z internetu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda