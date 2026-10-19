Microsoft vzkřísil zkratku XP, s Windows ale nesouvisí. Xbox jde po Disneym, u Londýna chystá svět Minecraftu

Novou divizi představila v říjnu 2026 šéfka Xboxu Asha Sharma v příspěvku na Xbox Wire. XP má na starosti všechno, co se s herními značkami Microsoftu děje mimo samotné hraní: adaptace, licencované zboží, spolupráce se známými značkami a zábavní parky. Na tomhle modelu stojí Disney už desítky let. Xbox k němu zatím přidává organizační strukturu a hrstku projektů, které běží nebo se připravují, většinou u cizích partnerů.
Kdo je Kayleen Walters a proč dostala na starost Halo i Minecraft
XP se dělí na čtyři části. Xbox Pictures bude mít na starosti filmové a televizní adaptace a Xbox Products licencovaný merchandising a spotřební zboží. Xbox Partnerships zastřeší sponzoring, strategická partnerství a spolupráce se známými značkami. Čtvrtá část, Xbox Places, míří nejdál od obrazovky: živé akce, atrakce, zážitkové destinace a tematické parky.
V čele stojí Kayleen Walters, která strávila třináct let v Lucasfilmu. U Star Wars se starala o filmy, produkty a partnerství, tedy o tři ze čtyř oblastí, které teď v XP dostává pod sebe. Pro takovou funkci je těžké najít přesnější životopis.
Druhou část zkušeností nasbírala přímo v Microsoftu. V Mojangu pomohla rozšířit licenční byznys Minecraftu na segment v hodnotě miliard s více než 250 licenčními partnery. U filmu A Minecraft Movie působila jako výkonná producentka a je potvrzenou producentkou jeho pokračování.
Netflix, Prime Video i SkyShowtime: kam Xbox posílá své herní světy
Nejdál je Fallout. Seriál na Prime Video má za sebou dvě řady a potvrzenou třetí, vznikl ale ještě před založením XP ve spolupráci Bethesdy a Amazon MGM Studios. Nová divize tak přebírá úspěch, na kterém se nepodílela. Seriál Halo má také odvysílané dvě řady a v Česku běží na SkyShowtime. U Netflixu se připravuje hraný film Gears of War a k němu animovaný seriál pro dospělé, datum premiéry zatím chybí. Stejná platforma s Mojangem vyvíjí animovanou sérii z Minecraftu s novými postavami.
Vlastní streamovací službu Microsoft nemá, takže fanoušek, který chce vidět všechny adaptace, je odkázaný na tři různé služby. Dostupnost se navíc liší podle trhu.
Nejhmatatelnější projekt vzniká v Anglii. V zábavním parku Chessington World of Adventures nedaleko Londýna má v roce 2027 otevřít tematická zóna Minecraft World s investicí kolem 1,5 miliardy korun. Bude v ní první horská dráha inspirovaná Minecraftem s názvem Escape the Nether, obchody, restaurace a hotel s téměř sedmdesáti pokoji. Partnerství Mojangu s provozovatelem Merlin Entertainments počítá i s atrakcí ve Spojených státech, kde přesně bude, ale zatím nikdo neřekl.
Desetiprocentní propad příjmů vysvětluje, proč Microsoft jedná teď
Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2026 vykázal Microsoft u položky Xbox content and services meziroční pokles příjmů o deset procent. Portfolio značek, které firma v posledních letech nakoupila, se samotným prodejem her a služeb zjevně nezhodnocuje naplno. XP je pokus vydělat na těch samých postavách jinde.
Srovnání s Disneym sedí na obchodní model, na velikost ne. Disney propojuje filmová studia, streamování, merchandising a divizi Experiences s parky, resorty a výletními loděmi, jejíž roční tržby se pohybují v desítkách miliard dolarů. Xbox nemá vlastní parky, vlastní streamovací službu ani distribuci spotřebního zboží, kterou Disney budoval po desetiletí.
Za Xboxem stojí finanční síla Microsoftu, vlastní zábavní infrastruktura je ale zatím nulová. Titulky o souboji s Disneym tak popisují spíš ambici než stav, ve kterém by proti sobě stáli dva rovnocenní soupeři.
Konkurenti už jsou v televizi i v parcích, Game Pass zůstává stejný
Sony převedla přes PlayStation Productions do seriálové podoby The Last of Us pro HBO, seriál zaznamenal výrazný divácký úspěch a další adaptace se chystají. K tomu má Sony vlastní filmové studio Sony Pictures, a tedy distribuční zázemí, které Xboxu chybí. Nintendo je výrazně dál v atrakcích a rodinné zábavě, jeho Super Nintendo World stojí v zábavních parcích Universal.
Microsoft nemusí všechno stavět sám a může se opřít o firmy, které parky, studia a distribuci už mají. Na tom ostatně stojí všechny dosavadní projekty od Netflixu po Merlin Entertainments.
Pro hráče se zatím nic nemění. Matthew Ball, autor úvodního textu o XP na Xbox Wire, píše, že „hry zůstávají v srdci Xboxu“. Game Pass podle dostupných informací zůstává beze změn, bez propojení s filmy či seriály a beze změny cen nebo výhod. Nejbližším pevným termínem je otevření Minecraft World v Chessingtonu v roce 2027. Film Gears of War ani animovaný seriál z Minecraftu datum premiéry zatím nemají.