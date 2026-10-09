Microsoft sám ukázal, jak zkrotit Windows 11. Jeden příkaz vypne widgety i notifikace, hotovo je za půl hodiny

Projekt se jmenuje Windows Developer Config a leží ve veřejném open-source repozitáři Microsoftu na GitHubu. V Nastavení ani jinde v rozhraní Windows 11 na něj nenarazíte. Microsoft ho nijak neskrývá, mluví o něm ale hlavně s vývojáři, takže běžný uživatel se k němu dostane spíš náhodou. Spouští se v PowerShellu a kromě úprav systému rovnou nainstaluje sadu vývojářských nástrojů a zapne WSL s Ubuntu. Server Windows Latest ho vyzkoušel a 23. září 2026 popsal, že změny jsou na systému vidět okamžitě po dokončení.
Widgety, webové výsledky i doporučení ve Startu zmizí najednou
Plná varianta skriptu vypne Search Highlights, webové výsledky ve vyhledávání, doporučení ve Startu a Widgety. K tomu globálně zapne režim Nerušit, takže přestanou vyskakovat notifikace. Systém po zásahu působí výrazně klidněji a Microsoft sám projekt označuje za konfiguraci pro čisté a nerušivé vývojářské prostředí.
Slovo „vyčistit“, které se kolem nástroje objevuje, sedí jen napůl. Skript neprohledává disk jako antivirus a předinstalované aplikace hromadně nemaže, místo toho přepíná výchozí chování Windows. V Průzkumníku souborů začnou být vidět přípony a skryté položky a změní se i některá nastavení zobrazení. Edge dostane prázdnou novou kartu a přeskočí úvodního průvodce.
Microsoft tím veřejně a dost podrobně sepsal, jak má podle něj vypadat ideální Windows 11 pro práci, a v tom ideálu je řada funkcí, které Windows standardně zapínají, vypnutá nebo omezená.
Patnáct vývojářských balíčků přijde i ve skromnější variantě
Základní konfigurace stáhne přes winget 15 balíčků. Mezi nimi jsou Git, Visual Studio Code, Python, Node.js, Windows Terminal a PowerToys, tedy výbava, kterou by si vývojář jinak instaloval kus po kusu. Skript navíc zapne WSL s Ubuntu, Developer Mode, Sudo a podporu dlouhých cest k souborům.
Na výběr jsou dvě varianty. Standard, ve skriptu vedená jako Partial, nainstaluje vývojářské nástroje a provede jen část systémových úprav. Vynechá Developer Mode, Sudo, Remote Desktop a některé zásahy do Edge, Průzkumníka a vyhledávání. Full udělá všechno včetně vzdálené plochy. Standard se spouští příkazem
irm https://aka.ms/devconfig/standard/setup.ps1 | iex, plnou variantu spustí
irm https://aka.ms/devconfig/full/setup.ps1 | iex.
Když skript potřebuje oprávnění správce, vyžádá si ho přes UAC. Stažené soubory ověřuje a release kopie skriptů jsou podle Microsoftu podepsané jeho certifikátem. Kvůli instalaci WSL se počítač jednou restartuje, po přihlášení konfigurace sama naváže, požádá o druhé potvrzení UAC a dokončí zbylé kroky. Víc než jeden restart proces podle návrhu nepotřebuje a v testu Windows Latest zabral celý zhruba půl hodiny.
Odinstalace nic nepotvrzuje a data z Ubuntu smaže natrvalo
Globální režim Nerušit zastaví vyskakovací upozornění pro všechny aplikace, tedy i pro Teams a Outlook. Platí, dokud ho ručně nevypnete. Na stroji pro soustředěnou práci je to přesně účel, na hlavním osobním počítači to znamená přehlížet zprávy, o kterých byste jinak věděli hned.
Plná varianta navíc povolí Remote Desktop na úrovni systému. Pravidlo ve Windows Firewallu se tím samo neotevře, počítač tedy nebude automaticky dostupný ze sítě. Jde přesto o skutečnou změnu bezpečnostního nastavení a s tou je lepší počítat předem.
Nejslabším místem nástroje je odinstalace. Příkaz Uninstall odstraní Ubuntu i nainstalované nástroje a vrátí nastavení, která konfigurace změnila. V systému ale zůstanou třeba Visual C++ runtime, Windows Terminal nebo společné systémové komponenty. Proběhne bez jakéhokoli potvrzení a s Ubuntu nenávratně zmizí i všechna jeho data, což u příkazu, který lze spustit omylem, není drobnost.
Microsoft přiznává i jednu známou chybu. Kdo spojí hlavní konfiguraci s workloadem pro TypeScript, může narazit na střet mezi nvm for Windows a přímo nainstalovaným Node.js LTS, protože každý z nich spravuje Node.js po svém a přetahují se o proměnnou PATH. Pomůže ponechat jen jeden způsob, například po instalaci nvm odebrat samostatné Node.js. Problém je popsaný v otevřeném issue #55 v repozitáři.
Nejlepší kandidát? Čerstvě nainstalovaný systém nebo vedlejší stroj
Skript je navržený jako idempotentní. Každý krok si nejdřív zkontroluje aktuální stav a sáhne do systému jen tehdy, když je to potřeba, takže konfiguraci jde pustit znovu a srovnat nastavení, která se mezitím rozjela. Nejvíc smyslu dává na čerstvé instalaci Windows 11 nebo na vedlejším pracovním počítači. Na hlavním stroji s léty laděným Terminalem, vlastním profilem PowerShellu a promyšlenými notifikacemi sahá zásah zbytečně široko.
Nástroj pracuje s registry, wingetem a příkazovou řádkou, tedy s komponentami, které na jazyku rozhraní nezávisejí. Na lokalizovaných Windows by tedy měl fungovat stejně. Microsoft ale v dokumentaci výslovně neuvádí, že by všechny kroky otestoval na každé jazykové verzi systému.