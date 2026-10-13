Microsoft předělal vyhledávání ve Windows 11 od základu. Změní vám nastavení, pošle SMS a nemusíte opustit hlavní panel

Microsoft 7. října 2026 představil kompletně přepracované vyhledávání ve Windows 11, které mění samotný účel vyhledávacího pole na hlavním panelu. Nejde jen o kosmetickou úpravu. Nové rozhraní staví na frameworku WinUI 3 a dosavadní rozdělený pohled s levým seznamem výsledků a velkým pravým náhledem nahrazuje jediným panelem. Hlavní změna ale spočívá v tom, že vyhledávání už nemá jen hledat, ale také rovnou provádět akce. Napíšete „switch to dark mode“ a systém přepne na tmavý režim. Napíšete „turn on Bluetooth“ a Bluetooth se zapne. Zadáte „Text Elisa I’ll be there soon“ a zpráva se odešle na spárovaný telefon prostřednictvím Phone Link, aniž byste museli opustit vyhledávací pole na hlavním panelu. Právě poslední funkce má ale háček: v technickém přehledu pro testery ji Microsoft zatím označuje jako „coming soon“, nikoli jako součást první veřejně testované verze.
Co přesně se změnilo pod kapotou
Dosavadní vyhledávání ve Windows 11 fungovalo v zásadě jako rozcestník. Našlo aplikaci, soubor nebo nastavení, zobrazilo výsledek a uživatel se musel prokliknout dál. Nová verze chce být víc než jen rozcestníkem. Microsoft ji označuje jako „modern foundation“ a staví na frameworku WinUI 3, tedy technologii, kterou postupně zavádí i do dalších částí systému.
Praktický rozdíl je patrný hned po otevření vyhledávání. Starý dvoupanelový layout mizí. Interní data Microsoftu podle Windows Insider Blogu ukázala, že téměř všechny kliky uživatelů směřovaly do levého seznamu výsledků, zatímco velký pravý náhled zůstával prakticky nevyužitý. Nový design proto soustřeďuje výsledky do jednoho přehledného sloupce, ve kterém se snáze hledá potřebná položka. Vylepšilo se také rozpoznávání překlepů a synonym, takže systém lépe rozumí i nepřesně formulovaným dotazům. Microsoft tvrdí, že první testy ukazují výrazné zlepšení výkonu a nižší spotřebu paměti, konkrétní benchmarky ale zatím nezveřejnil.
Akce místo odkazů: co všechno zvládne přímo z panelu
Největší posun nespočívá v tom, jak Search hledá, ale v tom, co dokáže s výsledkem udělat. Microsoft zavádí takzvané inline actions, tedy akce, které se provádějí přímo v rozbaleném vyhledávacím panelu na hlavním panelu. Už nemusíte procházet cestu „otevři Nastavení → najdi správnou sekci → přepni přepínač“. Stačí napsat, co chcete udělat, a systém příkaz provede.
Mezi oficiálně předvedené příklady patří:
- Přepnutí tmavého režimu – „switch to dark mode“
- Zapnutí nočního světla – „turn on night light“
- Bluetooth, režim Nerušit a režim Letadlo – zapnutí nebo vypnutí jediným příkazem
- Ztlumení displeje nebo zvuku – „dim my screen“, „mute“
- Správa oken – „minimize all my windows“, „arrange my windows“
Pavan Davuluri, výkonný viceprezident divize Windows + Devices, na doprovodném blogu mluví o „tisících nových akcí“, které mají být dostupné přímo z hlavního panelu. Kompletní seznam ale Microsoft nezveřejnil. Zatím známe jen uvedené příklady a obecný příslib, že nabídka akcí se bude postupně rozšiřovat.
SMS z hlavního panelu: funkce, která zatím čeká
Odesílání zpráv přímo z vyhledávání zní jako jedna z nejatraktivnějších novinek. Je ale důležité vysvětlit, jak má fungovat. Nejde o nativního SMS klienta zabudovaného do Windows. Zprávy se odesílají prostřednictvím aplikace Phone Link, která propojuje počítač s telefonem přes Bluetooth nebo Wi-Fi. S kompatibilním telefonem s Androidem umí Phone Link už dnes odesílat i přijímat textové zprávy. U iPhonu nabízí základní podporu zpráv s určitými omezeními: nepodporuje obrázky, GIFy ani skupinové konverzace. Podpora RCS je dostupná jen pro vybraná zařízení Samsung v podporovaných sítích.
Nové Search má tuto funkci zpřístupnit přímo z vyhledávacího pole. Zadáte například příkaz „Text Elisa I’ll be there soon“ a systém připraví odeslání zprávy. Jenže technický příspěvek na blogu Windows Insider tuto funkci výslovně označuje jako „coming soon“ a uvádí, že bude fungovat se zařízením propojeným přes Phone Link. Pro české uživatele to znamená, že dostupnost bude záviset především na kompatibilitě a správném spárování telefonu, nikoli pouze na mobilním operátorovi. Přesné datum spuštění Microsoft zatím neuvádí.
Kdy to dostanete a co přijde dál
Nové vyhledávání je zatím dostupné pouze v testovacích sestaveních programu Windows Insider. První vlna začala 7. října 2026 a podporuje pouze angličtinu. Pro běžné počítače s Windows 11 Microsoft slibuje nasazení „later this year“, tedy ještě v průběhu letošního roku. Zároveň ale upozorňuje, že dostupnost se může lišit podle zařízení, trhu a platformy. Pevné datum vydání pro český trh zatím neexistuje.
Časová osa ukazuje, že Microsoft vyhledávání upravoval postupně. Už v červenci 2026 odstranil část propagačního obsahu z webových výsledků a přidal možnost skrýt webové a Microsoft Store návrhy v nastavení soukromí. V září následovaly další dílčí změny v testovací aktualizaci 26H1. Říjnové přepracování je tak vyvrcholením delšího procesu, nikoli jednorázovou změnou vzhledu.
Microsoft plánuje pokračovat i dál. V příštím roce chce podobné vyhledávání přenést také do nabídky Start a přizpůsobit ho různým polohám hlavního panelu. Ještě v roce 2026 má do vyhledávání přibýt volitelné propojení s Copilotem přímo ve vyhledávacím poli, zpočátku na vybraných trzích. V plánu jsou také bohatší náhledy souborů a náhledy odpovědí z webu.
Jak si stojí vedle Spotlightu a PowerToys Run
Myšlenka „vyhledávání jako ovládací vrstva“ není ve světě operačních systémů nová. Apple ve Spotlightu na macOS už nabízí akce přímo z vyhledávacího pole, například odeslání zprávy či e-mailu nebo odstranění pozadí z obrázku. Na opačné straně stojí PowerToys Run, nástroj Microsoftu pro pokročilé uživatele, který nabízí pluginy, kalkulačku a příkazy shellu. Jde však o samostatnou utilitu, kterou je potřeba mít spuštěnou na pozadí a která není přímo integrovaná do hlavního panelu.
Nový Windows Search míří někam mezi tyto dva přístupy. Je nativní součástí systému, cílí na běžné uživatele a nevyžaduje instalaci dalšího nástroje. Zatím ale nenabízí otevřený ekosystém pluginů, jaký má PowerToys Run. Podle nás jde o jeden z nejambicióznějších pokusů Microsoftu proměnit vyhledávací pole z pasivního nástroje pro hledání na aktivní ovládací prvek celého systému. Pokud firma splní slib tisíců dostupných akcí, může jít o funkci, která uživatele naučí místo proklikávání nabídek jednoduše zadávat příkazy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda