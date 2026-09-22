Microsoft po 30 letech ruší omezení paměti, které trápilo snad každého. Kdysi vzniklo jako dočasné řešení

Pokud jste někdy chtěli ve Windows naformátovat 64GB flashku nebo SD kartu do FAT32, narazili jste na zeď. Systém vám to jednoduše nedovolil, maximální velikost svazku byla omezena na 32 GB. Ne proto, že by to FAT32 neuměl. Samotný souborový systém zvládá svazky až do 2 TB. Problém byl výhradně ve Windows, konkrétně v jejich vestavěném formátovacím nástroji, který tenhle strop uměle nastavil jeden vývojář v roce 1994. Jako provizorní řešení. Microsoft ho teď konečně odstranil: ve stabilní aktualizaci Windows 11 z května 2026 se limit příkazu format posunul z 32 GB na plné 2 TB.
Jak provizorní dialog přežil tři dekády
Za vším stojí Dave Plummer, vývojář, který v roce 1994 tvořil formátovací dialog při portování rozhraní z Windows 95 do Windows NT. Jak později popsal v příspěvku na síti X, který citoval server Ars Technica, největší médium, které měl tehdy k testování, mělo kapacitu 16 MB. Třicet dva gigabajtů mu přišlo jako bezpečný strop, dost na to, aby vydržel životnost Windows NT 4.0. Zároveň se obával takzvaného „cluster slack“, tedy plýtvání místem na disku při velkých alokačních jednotkách.
Jenže pak se spotřebitelská a profesionální větev Windows spojily kolem jádra NT. A s nimi přežil i Plummerův provizorní dialog. Rok za rokem, verze za verzí. Windows XP, Vista, 7, 8, 10, všude stejný limit. Plummer sám to později označil za klasický případ dočasného řešení, které se proměnilo v trvalé. Microsoft veřejně nikdy nevysvětlil, proč opravu tak dlouho odkládal. Pravděpodobně šlo o kombinaci nízké priority a spoléhání na to, že uživatelé přejdou na NTFS nebo exFAT.
Cesta od testovacího buildu ke stabilní aktualizaci
Změna neproběhla přes noc. Její časová osa vypadá takto:
- 15. srpna 2024 – Microsoft poprvé oznámil navýšení limitu v experimentálním Canary buildu 27686. Šlo o první veřejné přiznání, že 32GB strop padne.
- 10. dubna 2026 – změna se znovu objevila ve vývojové větvi 25H2 s poznámkou o postupném nasazování (Controlled Feature Rollout).
- 12. května 2026 – Microsoft ji zanesl do stabilní kumulativní aktualizace KB5089549 pro Windows 11 ve verzích 24H2 a 25H2. Od tohoto dne nejde o insider test, ale o funkci dostupnou běžným uživatelům přes Windows Update.
I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.— Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024
We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K
Mezi prvním oznámením a reálným nasazením tedy uplynulo téměř dva roky. Důvod? Microsoft ho nesdělil, ale u insider funkcí obecně platí, že se zavádějí postupně a některé se do stabilní verze nemusí dostat vůbec. Tahle se dostala.
Co přesně se změnilo, a co ne
Důležité zpřesnění: Microsoft neodstranil všechna omezení FAT32. Zrušil pouze vlastní umělý 32GB strop ve vestavěném příkazu
format. Nově tedy můžete přímo v příkazovém řádku Windows naformátovat USB disk, SD kartu nebo jiné médium do FAT32 až do velikosti 2 TB.
Co zůstává beze změny:
- 4GB limit na jeden soubor – FAT32 neumožňuje uložit soubor větší než 4 GiB. Velká videa, obrazy disků nebo zálohy tím neprojdou.
- Grafický dialog – Microsoft v oficiálních poznámkách mluví výhradně o příkazovém řádku. O změně formátovacího okna v Průzkumníku souborů se nezmiňuje.
- Absence žurnálování a oprávnění – FAT32 nemá žurnálování ani řízení přístupu, na rozdíl od NTFS. Pro systémový disk nebo citlivá data zůstává nevhodný.
Kdo potřebuje velké soubory a kompatibilitu, tomu lépe poslouží exFAT. Microsoft ho sám označuje za nástupce FAT32 v rodině FAT.
Proč na tom vůbec záleží v roce 2026
FAT32 je mrtvý formát, řeknete si. Jenže není. Microsoft ho sám stále používá při vytváření bootovacích USB pro instalaci Windows přes UEFI. ASUS u funkce USB BIOS FlashBack výslovně požaduje FAT16 nebo FAT32. A třeba PlayStation pro přehrávání videa a hudby z USB akceptuje FAT32 nebo exFAT.
Právě v těchto scénářích byl 32GB limit obzvlášť otravný. Kdo chtěl použít 64GB nebo 128GB flashku, musel sáhnout po utilitě třetí strany. Ne proto, že by to bylo technicky nemožné, ale proto, že Windows to odmítaly udělat samy. Třicet let.
Teď už to dělají. Stačilo jedno číslo v kódu, které tam nikdy nemělo zůstat tak dlouho.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda