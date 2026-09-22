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Microsoft po 30 letech ruší omezení paměti, které trápilo snad každého. Kdysi vzniklo jako dočasné řešení

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Vestavěný formátovací nástroj Windows konečně zvládne FAT32 i nad 32 GB. Strop, který tam nikdy neměl zůstat, padl po třiceti letech.
Červený flash disk na přenos dat

Červený flash disk na přenos dat

Zdroj: pxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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