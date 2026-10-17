Microsoft oživuje značku XP, ale nemá to nic společného s Windows. Xbox chce konkurovat Disneymu, chystá filmy, seriály i atrakce

Když Microsoft v říjnu 2026 oznámil vznik nové značky XP, internet na okamžik znejistěl. Nejde ale o návrat legendárního operačního systému Windows XP. Zkratka tentokrát znamená „Experience Points“ a označuje novou divizi Xboxu, která má herní značky Microsoftu, jako jsou Minecraft, Gears of War, Halo nebo Fallout, proměnit v rozsáhlé franšízy přesahující hranice samotných her. Filmy, seriály, merchandising, spolupráce se známými značkami i tematické atrakce v zábavních parcích. Právě takový model už desítky let využívá Disney. Xbox se jedním tiskovým oznámením nestává druhým Disneym, ale buduje organizační strukturu, která mu má pomoci podobný model rozvíjet.
Čtyři pilíře jedné ambice
Šéfka Xboxu Asha Sharma ve zprávě na Xbox Wire představila XP jako divizi rozdělenou do čtyř oblastí:
- Xbox Pictures – filmové a televizní adaptace herních značek
- Xbox Products – licencovaný merchandising a spotřební produkty
- Xbox Partnerships – strategická partnerství, sponzoring a spolupráce se známými značkami
- Xbox Places – živé akce, atrakce, zážitkové destinace a tematické parky
Do čela celé divize jmenovala Kayleen Walters, manažerku s třináctiletou praxí v Lucasfilmu, kde se věnovala filmům, produktům i partnerstvím spojeným se Star Wars. Později v Mojangu pomohla rozšířit licenční byznys Minecraftu na multimiliardový segment s více než 250 licenčními partnery. Zároveň působila jako výkonná producentka filmu A Minecraft Movie. Její zkušenosti naznačují, že XP nemá být jen „filmovým oddělením“, ale centrem, které bude koordinovat rozvoj herních značek ve všech oblastech zábavního průmyslu mimo samotné hraní.
Co už je na stole: filmy, seriály, atrakce
Řada projektů už má konkrétní podobu. Xbox se tak může opřít o existující spolupráce, nikoli pouze o obecné plány:
- Gears of War – Netflix oznámil přípravu hraného filmu a následně také animovaného seriálu pro dospělé. Datum premiéry zatím nebylo oznámeno.
- Minecraft animovaný seriál – Mojang Studios a Netflix připravují animovanou sérii s novými postavami. Projekt je ve vývoji.
- A Minecraft Movie 2 – Walters je potvrzenou producentkou pokračování.
- Fallout – seriál na Prime Video má za sebou dvě řady a potvrzená je i třetí. Projekt vznikl ještě před založením XP ve spolupráci Bethesdy a Amazon MGM Studios.
- Halo – seriál má dvě řady a v Česku je dostupný na SkyShowtime.
- Minecraft World – v britském zábavním parku Chessington World of Adventures nedaleko Londýna má v roce 2027 otevřít tematická zóna, jejíž investice se podle dostupných informací pohybuje kolem 1,5 miliardy korun. Součástí má být první horská dráha inspirovaná Minecraftem s názvem Escape the Nether, obchody, restaurace a hotel s téměř 70 pokoji. Partnerství Mojangu s provozovatelem Merlin Entertainments počítá také s atrakcí v USA, její přesné umístění však zatím nebylo zveřejněno.
Důležitý detail: žádný z těchto projektů nestojí na vlastní streamovací platformě Microsoftu. Xbox spolupracuje s externími partnery, jako jsou Netflix, Prime Video nebo SkyShowtime, a dostupnost jednotlivých titulů se liší podle konkrétní služby a trhu. Kdo sleduje Fallout na Prime Video, tak tam může najít i další projekty spojené s herními značkami Xboxu, pokud je daná služba nabídne.
Proč zrovna teď a proč zrovna Disney jako měřítko
Načasování není náhodné. Microsoft ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2026 vykázal meziroční pokles příjmů z oblasti Xbox content and services o deset procent. Samotný prodej her a souvisejících služeb tak nemusí naplno využívat potenciál rozsáhlého portfolia značek, které Microsoft v posledních letech získal. XP má pomoci tyto značky zpeněžit i mimo herní průmysl.
Srovnání s Disneym vychází především z obchodního modelu, nikoli z velikosti obou společností. Disney propojuje filmová studia, streamovací služby, merchandising a divizi Experiences, která zahrnuje zábavní parky, resorty i výletní lodě. Samotná divize Disney Experiences dosahuje ročních tržeb v řádu desítek miliard dolarů. Xbox má za sebou finanční sílu Microsoftu, ale z hlediska vlastní infrastruktury je teprve na začátku. Nemá vlastní síť zábavních parků ani streamovací službu a chybí mu také distribuční zázemí pro spotřební produkty, které Disney budoval po desetiletí.
„Konkurenci Disneymu“ je proto přesnější chápat jako ambici vytvořit podobný obchodní model kolem herních značek, nikoli jako přímý souboj dvou stejně silných hráčů. Xbox si buduje organizační strukturu, která má tento rozvoj koordinovat. Disney už takový systém dávno má.
Jak si Xbox stojí vedle Sony a Nintenda
Xbox není jedinou společností, která vidí budoucnost herních značek také mimo konzole. Sony prostřednictvím PlayStation Productions převedla například The Last of Us do seriálové podoby pro HBO. Seriál zaznamenal výrazný divácký úspěch a Sony ve svých firemních materiálech dlouhodobě zdůrazňuje snahu rozvíjet PlayStation i mimo samotné hraní. Připravuje také další adaptace. Navíc má vlastní filmové studio Sony Pictures, což jí poskytuje distribuční zázemí, které Xbox nemá.
Nintendo je zase výrazně dál v oblasti tematických atrakcí a rodinné zábavy. Příkladem je Super Nintendo World v zábavních parcích Universal. Xbox teprve nyní vytváří centrální divizi, která má podobné aktivity sjednotit pod jednu střechu. Výhodou XP je, že Microsoft nemusí veškerou infrastrukturu budovat vlastními silami. Může využít partnerství se společnostmi, které už mají zkušenosti, potřebné zázemí i distribuční kanály.
Co to znamená pro hráče
Matthew Ball, autor úvodního textu o XP na Xbox Wire, zdůrazňuje, že „hry zůstávají v srdci Xboxu“. XP má nabídnout další způsoby, jak se dostat k oblíbeným franšízám, nikoli nahradit samotný herní byznys. Podle aktuálně uváděných informací se s touto změnou nemění ani nabídka Game Passu. XP zatím nepřináší žádné oficiálně oznámené propojení předplatného s filmovým či seriálovým obsahem ani změny cen nebo benefitů.
Xbox si jedním oznámením nekoupil status globální zábavní velmoci. Získává ale organizační strukturu a vedení, které mají jeho největší herní značky proměnit v něco většího než jen tituly v knihovně předplatného. Jestli se z XP stane skutečný konkurent Disneyho, nebo zůstane jen další korporátní reorganizací, ukáže až to, jaké projekty skutečně dorazí na obrazovky a do zábavních parků.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík