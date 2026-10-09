Míchaný ovocný kompot: Jednoduchý domácí způsob, jak chutně zpracovat přebytky různého sezónního ovoce

Když mi doma zůstaly od včerejška a třešně kamčatky a venku na zahradě ještě čekal angrešt, rybíz a několik posledních jahod, byla jsem najednou zpátky v dětství. Maminka tehdy na základce zavařovala třešně a já mezitím oběhla zahrádku, od každého ovoce natrhala trochu a nakonec z toho vznikl míchaný kompot, na který jsme doma ještě dlouho všichni vzpomínali. Ten dnešní je podobný. Nic složitého, nic okázalého. Jen ovoce, sladší nálev a pár sklenic, ve kterých zůstane kus léta na později.
Na tomhle receptu je mi sympatické hlavně to, že se nemusí držet na gram přesného rozpisu. Není to
cukrařina, kde člověk stojí s váhou v ruce a hlídá každý drobek. Spíš rozumný způsob, jak spotřebovat ovoce, které právě dozrálo a kterému by už další den v misce nebo na keři moc nepřidal. Tentokrát jsem dala dohromady sladší i kyselejší plody a díky kamčatkám a má kompot o něco výraznější chuť. Sklenice jen z jednoho ovoce bývá fajn, ale směs je prostě živější. rybízu
Můj tip zní: Ovoce do sklenic nemačkejte silou. Když mu necháte trochu prostoru, nálev se dostane i mezi plody a po sterilizaci to celé vypadá mnohem líp. Recept na míchaný ovocný kompot
Doba přípravy: 25 minut Sterilizace: 15 minut Teplota v troubě: 180 °C Počet sklenic: asi 4 až 5 menších sklenic Suroviny, které budete potřebovat 300 g třešní 150 g kamčatek 150 g jahod 200 g angreštu 150 g rybízu 1 litr vody 250 g cukru krupice Jak připravit domácí míchaný ovocný kompot
1. Začněte
sklenicemi a víčky. Důkladně je umyjte horkou vodou a nechte okapat. Kdo je doma běžně vyvařuje nebo krátce nahřívá v troubě, může to udělat i tady.
2. Všechno
ovoce pečlivě přeberte. Odstraňte stopky, lístky a všechny poškozené kusy, ty do kompotu nepatří. Jahody opláchněte jen krátce, větší kusy klidně rozpulte. Třešně mohou zůstat celé, případně je vypeckujte podle toho, jak jste doma zvyklí kompot jíst.
3.
Angrešt omyjte. Pokud je pevnější nebo ještě méně zralý, několik kuliček lehce propíchněte jehlou. V domácích postupech se to doporučuje hlavně proto, aby při zavařování tolik nepraskal.
4. Do hrnce nalijte
1 litr vody, nasypte 250 g cukru a začněte zahřívat. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí a nevznikne čirý cukerný roztok. Dlouhé vaření není potřeba, stačí, aby se všechno dobře spojilo.
5. Ovoce zlehka promíchejte ve větší míse, ať se potom ve sklenicích nerozdělí úplně náhodně. Do každé sklenice dejte směs
třešní, kamčatek, jahod, angreštu a rybízu. Plňte zhruba do tří čtvrtin až čtyř pětin objemu.
6. Ovoce zalijte horkým
nálevem, aby bylo ponořené a nahoře zůstala malá mezera. Okraje sklenic otřete dosucha, hlavně pokud na nich ulpěl sirup, a sklenice pevně zavíčkujte. Foto: Cooky.cz, Ovoce ve sklenicích zalijte horkým nálevem cca 2 cm pod okraj sklenic. Troubu předehřejte na 180 °C
7. Sklenice postavte do pekáče nebo hlubšího plechu a na dno nalijte trochu vody. Zahřívání pak bývá rovnoměrnější.
8. Sterilizujte
15 minut od chvíle, kdy je trouba skutečně nahřátá na 180 °C. Tady se vyplatí nepospíchat: čas se počítá až od dosažení teploty, ne od okamžiku, kdy sklenice vložíte do ještě chladnější trouby. Foto: Cooky.cz, Sterilujte 15 minut od nahřátí trouby na 180 stupňů.
9. Po sterilizaci sklenice opatrně vyndejte. Pokud to tak doma děláte, otočte je na několik minut dnem vzhůru, potom je zabalte do utěrky a nechte pomalu vychladnout. Hotový
míchaný ovocný kompot uložte do chladu a temna. Po otevření patří do lednice a nejlepší je sníst ho během několika dnů. Praktické rady k zavařování míchaného kompotu Pokud máte ovoce hodně sladké, třeba opravdu vyzrálé jahody a třešně, můžete příště cukru trochu ubrat. U kyselejšího rybízu bych ale snižování nepřeháněla. Kompot nemusí skončit jen v mističce. Hodí se na krupicovou kaši, k palačinkám nebo jako rychlá ovocná příloha k buchtě.má Sklenicím prospěje, když je necháte pár dnů stát. Ovoce a nálev se mezitím chuťově víc propojí. Chcete-li, aby kompot vypadal ve sklenici hezky barevně, nesypte všechno ovoce najednou bez rozmyslu. Já si nejdřív skládám větší plody, tedy třešně a jahody, a drobnější ovoce dosypávám mezi ně. Ve výsledku pak nevznikne jednolitá tmavá směs, ale spíš taková letní mozaika.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková