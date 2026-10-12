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Michael Page opouští UFC a podepisuje víceletou smlouvu s Misfits Boxing. Fanoušci MMA nechápou

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Víceletá smlouva, youtuber KSI v ringu a potlesk londýnské haly. Chybí jen drobnost: soupeř, datum, váha i pravidla. Co vlastně 39letý Brit podepsal?
Michael Page opouští UFC a podepisuje víceletou smlouvu s Misfits Boxing. Fanoušci MMA nechápou

Michael Page opouští UFC a podepisuje víceletou smlouvu s Misfits Boxing. Fanoušci MMA nechápou

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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