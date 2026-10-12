Michael Page opouští UFC a podepisuje víceletou smlouvu s Misfits Boxing. Fanoušci MMA nechápou

Copper Box Arena v Londýně, mezi zápasy večera vstupuje do ringu KSI a vyslovuje jméno, které v crossoverovém boxu nikdo nečekal. Michael „Venom“ Page, 39letý britský bojovník ve welterové váze s bilancí 26-3-0, si v americké organizaci Bellator vybudoval pověst nejneortodoxnějšího postojáře v MMA. Potlesk, fotky, podpis. Pak přišlo překvapivě nevýrazné období v UFC. Redakce MMAmag porovnala znění oznámení s tím, co Page říkal o měsíc dřív na webu UFC, a vyšel z toho jiný příběh, než jaký zazněl v ringu.
Do ringu vstoupil KSI a vytáhl jméno z úplně jiného světa
Stalo se to 10. října 2026 na akci Misfits Boxing v Copper Box Areně, jejíž hlavní zápas obstarali Joey Essex a Dapper Laughs. Misfits Boxing je britská organizace crossoverového boxu spojená s youtuberem KSI a vysílaná na platformě DAZN. Podpis oznámil v ringu právě KSI.
„Michael Venom Page podepsal víceletou smlouvu s MF Sports,“ znělo oznámení organizace ve znění, které cituje server MiddleEasy.
Page v UFC nastupoval ve welterové váze (do 77 kg) i ve střední váze (do 84 kg).
Sherdog popisuje dohodu jako víceletou a vícezápasovou, MMA Fighting píše o vícezápasové smlouvě. Potvrzený je ovšem podpis, nikoli zápas: žádný titul v sázce oznámen nebyl a částku organizace nezveřejnila.
Redakce MMAmag proto postavila oznámení vedle pěti kolonek, které musí mít každý ohlášený zápas, a zjistila, kolik jich zůstalo prázdných.
Pět kolonek, které zůstaly prázdné
Podpis sám o sobě není matchmaking. Aby se dalo mluvit o ohlášeném zápasu, musí být jasné, kdo, s kým, kdy, kde a podle jakých pravidel. Z toho oznámení nepřineslo nic. MMA Fighting výslovně uvádí, že organizace neoznámila datum debutu ani soupeře, server
Uncrowned doplňuje, že ani Page, ani KSI neupřesnili, jestli půjde o box, o MMA, nebo o obojí.
Náležitost zápasu Stav podle oznámení z 10. 10. 2026 Kde se to ověřovalo Soupeř neoznámeno oznámení Misfits Boxing, MMA Fighting Datum a místo debutu neoznámeno oznámení Misfits Boxing, MMA Fighting Váhová kategorie neoznámeno oznámení Misfits Boxing Formát a pravidla neoznámeno oznámení Misfits Boxing, Uncrowned Délka smlouvy víceletá oznámení MF Sports, Sherdog
Vyplněná je jediná kolonka, a týká se času. O to zvláštnější je forma, v jaké Page z UFC odcházel.
V září mluvil o pásu a vyšší váze, o 35 dní později podepisoval jinde
Tohle není příběh dohasínajícího veterána. V UFC šel Page 5-1 a naposledy porazil Nursultona Ruziboeva, bojovníka střední váhy s bilancí 37-10-2, jednomyslným rozhodnutím 29-28, 29-28 a 29-28. Stalo se to 5. září 2026 na turnaji
UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse v Paříži. Mezi tou výhrou a oznámením podpisu 10. října 2026 uběhlo 35 dní.
V profilovém textu, který
UFC zveřejnila 3. září 2026, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde Page mluvil o své budoucnosti v kleci úplně jinak. „Mám pocit, že ve welteru teď příliš mnoho lidí ztrácí čas. Na to nemám trpělivost. Prostě si užívám své umění a chci v tom pokračovat,“ řekl tehdy. Ve stejném textu mluvil o tom, že cílem každého je pás a že on půjde těžší cestou o váhu výš. O 5 týdnů později stál v ringu crossoverové organizace.
Vyhazov to přitom nebyl. MMA Fighting píše, že Page dokončil smlouvu s UFC a organizace se rozhodla ho znovu nepodepsat, Sherdog mluví o vypršení smlouvy a o rozhodnutí ji neprodloužit. Box mu navíc není cizí:
profil na webu UFC u něj eviduje profesionální boxerskou bilanci 2-0.
Zbývá otázka, na kterou oznámení neodpovídá vůbec: proč jméno s touhle bilancí míří zrovna do organizace, kterou proslavili youtubeři.
Proč se hvězda oktagonu nechá ohlásit youtuberem
Tisková zpráva
DAZN Group o pětileté spolupráci na sérii MF & DAZN: X Series vysvětluje hodně. Popisuje ji jako crossoverovou sérii postavenou na jménech ze zábavy, sportu a životního stylu, slibuje nejméně šest akcí ročně včetně dvou velkých placených večerů a vysílání do více než 230 zemí a území a mluví o cíli přivést mladší publikum. Pořadí tu neznamená nic. Dosah všechno.
Page je přesně ta měna, kterou crossoverový box platí. Profil UFC u něj uvádí 13 výher KO nebo TKO a 3 výhry submisí a jeho hodnota se vždycky měřila v efektních zakončeních, ne v pořadí žebříčku. Proto organizace nemusí spěchat se jménem soupeře. Prodává se podpis, ne zápas. Sám Page podle záznamu citovaného serverem Uncrowned v ringu řekl:
„Cítím se svobodný. To je všechno, co můžu říct, cítím se svobodný. Okovy jsou pryč.“ Je to jeho vlastní rámování kroku, ne potvrzená informace o tom, co bude dál.
Část fanoušků čte přestup jako honbu za penězi. Ve vzorku 32 zobrazených komentářů z diskusních vláken na
Redditu, který redakce MMAmag stáhla 12. října 2026, jich 17 mluvilo o penězích a o rozumném závěru kariéry, 6 o lehčích soupeřích, 5 pochybovalo, jestli Misfits skutečně platí lépe než UFC, 2 litovaly odchodu z MMA a 2 mířily jinam. Jde o nereprezentativní vzorek, ne o náladu celé scény.
Čím jeho nová kapitola doopravdy bude, se pozná teprve podle prvního jména, které Misfits na kartu dopíše. Do té doby je velký podpis jenom podpis.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka