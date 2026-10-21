Michael J. Fox při natáčení Doktora Hollywood skrýval třes ruky. Kvůli nahé scéně pak film bojoval s cenzory

Doktor Hollywood, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Doktor Hollywood, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Doktor Hollywood, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Doktor Hollywood, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Během natáčení komedie Doktor Hollywood z roku 1991 si Michael J. Fox poprvé všiml podivného třesu ve svém levém malíčku. O několik měsíců později si vyslechl diagnózu Parkinsonovy choroby, kvůli které musel postupně omezit hereckou kariéru. Tvůrci přitom museli o výslednou podobu snímku tvrdě bojovat, protože mu kvůli jedné scéně v jezeře hrozila vysoká věková přístupnost. Pokuta za zničený plot
Mladý a ambiciózní lékař Benjamin Stone míří napříč Spojenými státy na prestižní kliniku plastické chirurgie do Beverly Hills. Cestou však havaruje v malém městečku Grady a zbourá právě dokončený plot místního soudce. Ten mu za trest nařídí odpracovat dvaatřicet hodin ve zdejším středisku pod dohledem starého venkovského doktora. Lékař z velkoměsta se tak proti své vůli seznamuje s obyvateli a potkává řidičku sanitky Lou.
Vůz, se kterým hlavní hrdina způsobí nehodu, je Porsche 356 Speedster z roku 1956. Filmoví fanoušci si mohou všimnout, že postavy ztvárněné Michaelem J. Foxem bourají do plotů poměrně často. V Návratu do budoucnosti srazil plot kolem borovice, v Přízracích zase zničil ohrazení u domu doktora Lynskeyho. Ve snímku Doktor Hollywood sice narazil do čerstvě natřených planěk, ale na kapotě sportovního auta po nehodě nezůstal ani kousek barvy.
Jméno městečka Grady odkazuje na nemocnici Grady Memorial Hospital v Atlantě, kde v minulosti pracoval scenárista předlohy Neil B. Shulman. Ve filmu se objevuje postava doktora Schulmana, která dostala jméno právě po tomto autorovi.
Třesoucí se prst skrýval v kapse
Představitel hlavní role zpočátku nepřikládal třesu ve svém malíčku velkou váhu. Jednoho rána se probudil s drobným klepáním prstu poté, co strávil noc pitím s hereckým kolegou Woodym Harrelsonem, a domníval se, že si ruku zranil během divokého řádění. Teprve později se dozvěděl, že se jedná o první projev vážné nemoci. Během natáčení se
snažil nastupující tiky maskovat a v několika scénách je proto zřetelně vidět, jak si drží levou ruku schovanou v kapse. Fox
Městečko Micanopy na Floridě, ve kterém filmování probíhalo, si natáčení dodnes připomíná a pravidelně pořádá společenskou akci s názvem Doc Hollywood Days. Výtěžek z festivalu následně putuje na výzkum Parkinsonovy nemoci přímo do nadace Michaela J. Foxe a na floridskou univerzitu. Příběh o lékaři z velkoměsta, který uvízne v malém zapadákově a nakonec tam najde nový smysl života, se podle diváků stal přímou inspirací pro vznik populárního animovaného snímku Auta z roku 2006.
Tvrdý boj o věkovou přístupnost
Komedie málem dostala přísný rating R, kvůli kterému by na ni do amerických kin nesměli mladší diváci bez doprovodu dospělého. Důvodem se stala nahá scéna Julie Warner a také dvě sprostá slova pronesená hlavním hrdinou. Michael J. Fox proto apeloval na studio Warner Bros, aby s cenzory vyjednávalo o mírnějším hodnocení PG-13. Jeho předchozí film Poldovi v patách měl totiž hodnocení R a v pokladnách kin tehdy propadl. Studio nakonec mírnější přístupnost obhájilo a Doktor Hollywood následně vydělal zhruba trojnásobek toho co předchozí Foxův projekt.
Sama
na natáčení koupání v jezeře vzpomínala hlavně kvůli obrovské zimě. Byla to její jediná nahá scéna v kariéře a podle vlastních slov pro ni bylo nejtěžší překonat chlad, na druhou stranu nahotu ve filmu plně respektovala. Její postava představovala sepětí s přírodou, takže by se k ní klasické plavky vůbec nehodily. Julie Warner Odplata za stažené kalhoty
hraje ve filmu postavu Hanka, který v jedné scéně naprosto vážně prohlásí, že nedůvěřuje žádnému muži, který nejí maso. Ve skutečném životě je přitom Harrelson zapřisáhlý vegan. Herec si natáčení užil i proto, že do něj dokázal propašovat osobní mstu. V restauraci v Los Angeles se ho filmová Nancy Lee zeptá na jiného hosta podniku s tím, jestli náhodou nejde o velkou hvězdu. Hank jí odpoví, že je to jen Ted Danson. Woody Harrelson
Danson byl Harrelsonův dlouholetý kolega ze seriálu Na zdraví a předtím mu pro pobavení publika stáhl kalhoty. Harrelson si proto vymyslel zmíněnou větu z filmu jako odplatu a pozval Dansona osobně na premiéru, aniž by mu o vtipu na plátně předem řekl. V komedii si zahrála také Frances Sternhagen, která s Harrelsonem i Dansonem v populárním televizním seriálu dříve rovněž vystupovala.
Defibrilátor nemohl dodat nastavené hodnoty
Tvůrci do příběhu nedopatřením zakomponovali několik drobných chyb. Ben například daruje Lou kytici růžových květin s upozorněním, že jde o chráněnou státní rostlinu Jižní Karolíny. Skutečnou státní květinou tohoto amerického státu je ovšem jasmínovec vždyzelený, který kvete výrazně žlutě. Místní obyvatelé také ve filmu chybně tvrdí, že jeleni nesnáší pach lidské moči, což se ve skutečnosti nezakládá na pravdě.
Nepřesnost se objevila i v lékařských postupech a detailech. Když starý doktor Hogue utrpí infarkt, Ben k jeho záchraně použije defibrilátor a přikáže sestře nastavit hodnotu čtyři sta wattů. Starší přístroj zobrazený na plátně však dokázal dodat maximálně tři sta šedesát joulů. Chybu lze najít také ve výzdobě soudní síně. Vlajky za zády soudce Evanse stojí obráceně a americká státní zástava má správně patřit na levou stranu. Odborný lapsus pak nastane během porodu, kdy hlavní hrdina řeší takzvanou polohu koncem pánevním, ale jako první končetinu v záběru uchopí dětskou nohu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).