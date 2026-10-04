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Miami možná nepotřebuje, aby Giannis dával 35 bodů. Jeho první zápas ukázal úplně jinou možnost

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Giannis Antetokounmpo odehrál při debutu za Miami jen 14 minut, dal devět bodů a téměř nestřílel. Přesto byl jedním z nejzajímavějších hráčů večera: rozdal sedm asistencí a všechny vedly k trojkám spoluhráčů. První přípravný zápas tak ukázal, jak může Heat změnit i ve chvíli, kdy sám nebude hlavním střelcem.
Miami možná nepotřebuje, aby Giannis dával 35 bodů. Jeho první zápas ukázal úplně jinou možnost

Miami možná nepotřebuje, aby Giannis dával 35 bodů. Jeho první zápas ukázal úplně jinou možnost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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