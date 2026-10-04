Miami možná nepotřebuje, aby Giannis dával 35 bodů. Jeho první zápas ukázal úplně jinou možnost

Ještě před několika dny Giannis Antetokounmpo vysvětloval, jak při tréninku Miami automaticky přihrál na místo, kam by podle třináct let budovaných návyků nabíhal jeho spoluhráč z Milwaukee. Hráč Heat se ale pohyboval jinam a míč skončil mimo hřiště.
Teď přišel první zápas a skoro dokonalá odpověď na otázku, jak rychle se Giannis dokáže přeučit. Miami porazilo Toronto 129:105 a jeho největší letní posila odehrála pouze 14 minut. Antetokounmpo dal devět bodů, doskočil čtyři míče a rozdal sedm asistencí. Právě poslední číslo je nejzajímavější.
Sedm asistencí vytvořilo 21 bodů
Všechny Giannisovy asistence skončily proměněnou trojkou. Andrew Wiggins dostal od něj čtyři přihrávky na úspěšnou střelu, další využili Bam Adebayo, Davion Mitchell a Tim Hardaway Jr.
Miami tak během několika minut ukázalo mechanismus, který může být pro soupeře nepříjemnější než další třicetibodový večer Antetokounmpa. Když Giannis zaútočí směrem ke koši, obrana téměř nemá možnost nereagovat. Pokud zůstane jeden obránce, může ho přetlačit nebo obejít. Pokud přijde pomoc, někde se otevře střelec. Heat po něm v prvním utkání chtěli, aby tuto druhou možnost viděl rychle. A viděl ji opakovaně.
Spoelstra v něm možná nehledá jen obřího zakončovatele
Erik Spoelstra po utkání jeho tvorbu hry přirovnal k velkým rozehrávačům. Takové přirovnání zní u hráče vysokého přes dva metry zvláštně jen do chvíle, než se podíváme na způsob, jakým Giannis přitahuje obranu.
Klasický rozehrávač vytváří výhodu rychlostí, driblinkem nebo clonou. Antetokounmpo ji často vytvoří už samotnou hrozbou nájezdu. Dva obránci udělají krok směrem k němu ještě předtím, než se dostane k obroučce.
Pokud z toho okamžitě přijde přesná přihrávka ven, obrana si musí vybrat mezi dvěma špatnými možnostmi: nechat Giannise útočit proti jednomu hráči, nebo dát Miami otevřenou trojku.
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Právě tady může soužití s Bamem fungovat lépe, než se zdálo
Jedna z prvních otázek po Giannisově příchodu se týkala prostoru. Adebayo není typický centr, který celý zápas čeká za trojkovou čárou, takže dva fyzicky dominantní hráči by si teoreticky mohli překážet.
Jenže pokud Antetokounmpo převezme větší část tvorby hry, situace se mění. Adebayo může pracovat ze short rollu, clonit, přesouvat se bez míče a sám rozdávat přihrávky. Giannis nemusí každou akci končit pod košem, aby ji ovlivnil.
Miami pak získává útok, ve kterém se obrana musí posouvat dřív, než vůbec přijde finální střela.
Je to preseason, takže brzda je povinná
Čtrnáct minut přípravného zápasu samozřejmě nestačí na velké závěry o celé sezoně. Toronto navíc nenastoupilo kompletní a obranné systémy v říjnové přípravě nejsou stejné jako v dubnovém play-off.
Přesto má první Giannisův zápas cenu právě kvůli tomu, že navazuje na jeho vlastní slova z tréninku. Před několika dny vysvětloval, že se učí, kam noví spoluhráči běhají. Teď sedmkrát našel místo, kde skutečně byli.
Miami tedy zatím nepotřebuje odpověď na otázku, zda Giannis dokáže dát třicet bodů. To víme už dávno.
Mnohem zajímavější je, kolik bodů dokáže vytvořit, aniž by musel střílet sám.
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Zdroje: Hot Hot Hoops – Giannis Antetokounmpo, Heat beat Raptors 129-105 in preseason opener [1], theScore – Spoelstra likens Giannis' playmaking to Magic after Heat debut [2].