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Mhouříš oči, bolí tě hlava nebo večer hůř vidíš? 7 signálů, že už možná není čas jen utřít monitor

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Zrak se málokdy zhorší s fanfárami. Častěji začneš posouvat telefon dál od očí, mhouřit na značky nebo večer přisuzovat rozmazané písmo únavě. U příležitosti Světového dne zraku jsme se podívaly na signály, které nemusí znamenat nic dramatického, ale zaslouží si víc než další zvýšení jasu obrazovky.
Mhouříš oči, bolí tě hlava nebo večer hůř vidíš? 7 signálů, že už možná není čas jen utřít monitor

Mhouříš oči, bolí tě hlava nebo večer hůř vidíš? 7 signálů, že už možná není čas jen utřít monitor

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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