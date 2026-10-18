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Mezi supy: Náhrada za Lexe Barkera se nesnášela s Vinnetouem. Během natáčení útočili skuteční medvědi

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Ve westernu Mezi supy z roku 1964 nahradil Lexe Barkera herec Stewart Granger. Během natáčení se štáb musel vypořádat s orkánem bóra i se skutečným medvědem.
Mezi supy

Mezi supy

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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