Mezi supy: Náhrada za Lexe Barkera se nesnášela s Vinnetouem. Během natáčení útočili skuteční medvědi

Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Mezi supy, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova
Ve westernu Mezi supy z roku 1964 nahradil Lexe Barkera britský herec Stewart Granger. Úvodní scéna lovu se štábu vymkla z rukou, když vyprovokovaný medvěd zaútočil na svého majitele a ten ho musel na poslední chvíli zastřelit. Natáčení provázela nevraživost mezi představiteli hlavních rolí i nebezpečné zásahy počasí. Plánovaná lovecká scéna skončila zastřelením medvěda
Karavana osadníků směřuje přes pustinu Llano Estacado do Arizony. Cestu jim kříží banda zločinců označovaná jako Supové, která vyvraždí rodinu farmáře Baumana a vinu svalí na kmen Šošonů. Náčelník Vinnetou v podání Pierra Brice a lovec Old Surehand, kterého hraje Stewart Granger, musí odhalit skutečné vrahy. Dvojice se snaží varovat přijíždějící kolonisty před chystanou pastí a zároveň zabránit válce mezi osadníky a indiány.
Hned v úvodní scéně příběhu loví Vinnetou a Bauman medvěda. Tvůrci nepoužili cvičená zvířata z Německa, ale najali místního muže s medvědem drženým v zajetí a smečkou pastýřských psů. Psi se ovšem po prvním střetu stáhli a odmítali bojovat. Majitel ve snaze zvíře vyprovokovat po něm hodil kámen, medvěd se proti němu rozběhl a muž ho musel v sebeobraně zastřelit, takže se štáb nakonec musel spokojit s neúplnými záběry.
Stewart Granger označil hereckého kolegu za mizerného
Původní scénář počítal s postavou Old Shatterhanda a Lexem Barkerem. Producent Horst Wendlandt se nakonec rozhodl angažovat britskou hvězdu Stewarta Grangera a nechal text přepsat pro Old Surehanda. Mezi novým hercem a Pierrem Bricem ale od začátku panovalo napětí a Granger svému francouzskému kolegovi rovnou řekl, že je mizerný herec. Brice mu na to odpověděl, že on má ještě čas se něco naučit, a od té chvíle spolu na place nepromluvili.
Granger pojal svou roli s velkou nadsázkou, čímž narazil na Bricův vážný přístup, a pro anglickou verzi filmu ho navíc produkce musela předabovat. Nevraživost se objevila i při cestách na natáčení. Granger si stěžoval na nepohodlný pronajatý vůz, a když mu vedoucí výroby pořídil francouzský Citroën a nadšeně popisoval tamní silnice postavené Napoleonovými vojáky, britský herec ho přerušil. Opovržlivě odsekl, že hrbolatá cesta je typická francouzská práce.
Noční strážce bojoval s dvojicí divokých šelem
Medvědi nekomplikovali pouze natáčení úvodní scény. Filmovou vesnici Šošonů hlídal v noci jediný člen štábu, kterého nečekaně překvapila dvojice divokých medvědů. On se jim ale naštěstí dokázal ubránit. Produkce po tomto incidentu okamžitě zvýšila počet nočních strážných a vybavila je zbraněmi.
Štáb ohrožovalo také nepříznivé počasí. V lokaci poblíž obce Vrlika zasáhl natáčení orkán bóra, který zcela zničil obytný přívěs určený pro odpočinek herců. Silný vítr tunový vůz zvedl a odhodil ho o padesát metrů dál. Herečka Elke Sommer přitom karavan opustila jen malou chvíli před úderem vichru.
Zkracování filmu vymazalo jednu z hereček
Ve snímku se na poslední chvíli objevila role Bakera mladšího. Ztvárnil ho Mario Girotti, který se později celosvětově proslavil pod pseudonymem Terence Hill. Změny se dotkly i jmen v titulcích, kde srbský herec Gojko Mitić figuroval pod poněmčenou variantou Georg Mitić. Herečka Gordana Cosić sice zůstala uvedená v seznamu rolí, ale její scény museli tvůrci kvůli celkovému zkracování stopáže kompletně vystřihnout.
Při závěrečných úpravách filmaři přehlédli několik nesrovnalostí. Když je Old Surehand přivázaný ke kůlu a čelí indiánským šípům, první z nich sestřelí puškou a znovu nabije. Druhý šíp ho mine, ale lovec opět nabíjí, aniž by mezitím zbraň použil. Návaznost nesedí ani ve scéně, kdy Annie prchá z pokoje. Z okna vyskočí přímo na svého koně, který předtím stál zcela mimo její dosah a přesunul se nevysvětlitelným způsobem. Historická nepřesnost se týkala i samotného ležení Šošonů, protože tito kočovní indiáni na rozdíl od filmových rekvizit nevyužívali totemové sloupy.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).