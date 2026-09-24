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Mezi strach nahánějícími bojovníky byly také ženy. Zde jsou ty nejobávanější z nich

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Válka byla v historii lidstva tradičně vnímána jako oblast, v níž dominují muži, a role žen v době války zůstávala většinou nepovšimnuta. Přesto však existovalo několik elitních bojovnic, které se v mnohém dokázaly rovnat mužským protějškům.
Mezi strach nahánějícími bojovníky byly také ženy. Zde jsou ty nejobávanější z nich

Mezi strach nahánějícími bojovníky byly také ženy. Zde jsou ty nejobávanější z nich

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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