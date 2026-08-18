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Mezi rybáře na Hracholusky opět vyrazili policisté. Cizinci byli nejvzornější

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Policisté podnikli další velkou kontrolu rybářů na březích vodní nádrže Hracholusky, která je největší přehradou v Plzeňském kraji. Vzhledem k tomu, že velkou část rybářů na Hracholuskách tvoří cizinci z celé řady zemí, vyrazili do akce také příslušníci cizinecké policie.
Kontrola rybářů na přehradě Hracholusky - ilustrační foto

Kontrola rybářů na přehradě Hracholusky - ilustrační foto

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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