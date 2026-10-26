Mezi prádlo a stěnu bubnu se musí vejít dlaň. Kdo pravidlo ignoruje, zkracuje život pračky i oblečení o roky

Neděle večer, koš přetéká a do pračky mizí ručníky, povlečení i dvě mikiny navrch. Dvířka se zavřou až po zatlačení kolenem. Takhle začíná jeden z nejběžnějších prohřešků v domácnosti a výrobci praček ho popisují překvapivě shodně. Česká pobočka
LG v návodu k automatické pračce doporučuje nechat v horní části bubnu volno přibližně na šířku ruky. Samsung mluví přímo o „pravidle jedné dlaně“ a kromě horšího vyprání zmiňuje i zátěž tlumičů a ložisek. Jednoduchý pohyb ruky tak odhalí víc, než by se zdálo. Opačný extrém přitom škodí také, jen se projevuje jinde: na účtu za vodu a energii. Pravidlo jedné dlaně v praxi: kam vložit ruku a kdy zpozornět
Postup zabere pár vteřin. Prádlo se do bubnu vkládá volně, kus po kusu, bez pěchování a bez přimačkávání dolů. Potom stačí vsunout ruku do horní mezery mezi náplní a stropem bubnu, případně horní hranou otvoru. Dlaň by měla projít, aniž by tlačila na textil. Pokud se tam nevejde, je náplně příliš.
Za tímto pravidlem stojí konkrétní poměr. Beko u běžných bavlněných programů doporučuje zaplnit zhruba 80 % objemu bez stlačení, Samsung za velkou várku považuje přibližně tři čtvrtiny bubnu. Dlaň tedy funguje jako domácí měrka, která tuto hranici zhruba trefí. Volné místo potřebuje textil, aby se v bubnu převaloval, voda, aby jím prostoupila, a prací prostředek, aby se rozpustil a dostal všude.
U vrchem plněných praček se ruka k čelnímu otvoru přikládat nedá, princip však zůstává stejný. Whirlpool radí rozložit prádlo volně kolem stěny koše tak, aby se jednotlivé kusy mohly hýbat. Kontrola tedy spočívá v tom, zda náplň pod horní hranou koše zůstává nadýchaná, nebo upěchovaná.
Varovných signálů, že s plněním něco nesedí, je několik:
dvířka jde zavřít jen po přitlačení prádla, těžké kusy zůstávají po vyprání nápadně mokré, ručníky nebo povlečení se shlukují na jednu stranu, pračka při odstřeďování silně vibruje, klepe nebo duní. Přeplněný buben zatěžuje ložiska i tlumiče. Oprava vyjde na tisíce
Natěsno nacpaný buben nejprve odnese kvalita praní. Whirlpool upozorňuje, že těsné plnění omezuje čisticí účinek a zvyšuje mačkání i zamotávání. Látky se o sebe třou, rukávy se kroutí kolem nohavic a prádlo vychází zmačkané a hůř propláchnuté. Zbytky pracího prostředku v textilu a vlhkost v pračce pak podle Samsungu nahrávají plísni a zápachu.
Druhá, dražší rovina se odehrává uvnitř stroje. Samsung u přeplnění výslovně jmenuje tlumiče a ložiska. Bosch ve své poradně popisuje, jak se těžké kusy, typicky ručníky a ložní prádlo, nahrnou na jednu stranu bubnu. Následuje nevyvážené odstřeďování, hluk, klepání a postupně slabší výkon. Pokud potíže přetrvávají, může být podle výrobce na vině opotřebení ložisek bubnu nebo zavěšení. Whirlpool k tomu dodává, že přeplněná pračka zpomaluje odstřeďování, natahuje cyklus a nechává prádlo vlhčí.
Kolik tahle nepozornost stojí? Pražský servis podle ceníku FixHomeService účtuje výměnu ložisek bubnu od 2 490 Kč a výměnu motoru od 3 490 Kč, diagnostika vyjde na 390 až 590 Kč. Autorizovaný servis Miele si za hodinu práce řekne 1 700 Kč a k tomu cestovné od 800 Kč ve městě až po 1 900 Kč do sta kilometrů. Pro srovnání: devítikilová pračka Bosch Serie 6 má doporučenou cenu 17 690 Kč. Samotná ložiska tak spolknou zhruba 14 % ceny nového stroje, motor asi pětinu.
Podle nás je proto dlaň nejlevnější pojistkou, jakou domácnost má. Neplatí se za ni nic a ušetří výjezd technika. Na čase přitom záleží. Studie Společného výzkumného střediska EU uvádí, že v německém průzkumu měly vyřazené pračky průměrně 12 let, polovina z nich ale ještě nedosáhla deseti let a téměř pětina skončila před pátými narozeninami. Electrolux doporučuje opravovat pračky zhruba do stáří 10 až 12 let, pokud je zbytek stroje v dobrém stavu. Kdo zbytečně přetěžuje mechaniku, posouvá se k hranici, za kterou se oprava přestává vyplácet.
Zdroj fotografie: Freepik Dlaň, kilogramy, návod: trojí pojistka pro každý program
Kapacita na štítku pračky láká k jednoduchému počítání. Evropská komise ji definuje jako maximální hmotnost suchého prádla, kterou lze vyprat v jednom cyklu při plnění podle pokynů výrobce. Na tom posledním dovětku záleží nejvíc. Devět kilogramů platí pro konkrétní program, zdaleka ne pro všechny.
Programová tabulka značky Bosch ukazuje, jak výrazně se limity rozcházejí:
Program Maximální náplň Bavlna eko 6 kg Snadno ošetřovatelné 3 kg Rychlý/mix 40 °C 3 kg Jemné 1,5 kg Vlna/hedvábí 1 kg
Z toho plyne nejpraktičtější závěr celého tématu. Dlaň slouží jako rychlý test objemu a pohybu prádla. Kilogramy kontrolují hmotnost. A návod k pračce rozhoduje, kolik snese zvolený program. Každé z těch vodítek hlídá jinou věc a teprve společně dávají jistotu.
Proč nestačí jen objem? Samsung připomíná, že malé, ale těžké kusy umějí pračku přetížit stejně jako hromada lehkých triček. Osuška váží zhruba 0,7 kg, prostěradlo kolem 0,6 kg a velká mikina asi 0,45 kg, a to ještě nasucho. Jakmile nasáknou vodou, jejich hmotnost se násobí. Těžké materiály typu vlna doporučuje výrobce omezit na dva kilogramy, přikrývky a deky na tři.
Objemné kusy proto patří do samostatné várky a na odpovídající program. Whirlpool pro deky a spací pytle doporučuje režim, který začíná namáčením a pracuje se střední intenzitou i otáčkami kvůli vyvážení. Ručníky se nemají vkládat jako jeden slisovaný balík. Lépe poslouží, když se rozloží po obvodu bubnu a doplní kusy jiné velikosti.
Poloprázdná pračka spolyká na kilogram prádla víc vody i proudu
Strach z přeplnění svádí k opačnému zvyku: pustit pračku kvůli třem tričkům. Ani to se nevyplácí. Tabulka spotřeby značky Bosch umožňuje modelový výpočet u programu Bavlna eko.
Program a náplň Voda Elektřina Voda na kg Elektřina na kg 40 °C, 6 kg 48 l 0,70 kWh 8 l 0,117 kWh 40 °C, 3 kg 35 l 0,53 kWh 11,7 l 0,177 kWh 60 °C, 6 kg 48 l 0,90 kWh 8 l 0,15 kWh 60 °C, 3 kg 35 l 0,75 kWh 11,7 l 0,25 kWh
Při poloviční náplni spotřebuje pračka na každý kilogram prádla zhruba o 46 % víc vody. U elektřiny činí navýšení při 40 °C asi 51 %, při 60 °C dokonce přibližně 67 %.
Spočítali jsme, co to znamená v týdenním rytmu. Domácnost, která vypere 12 kg prádla týdně ve dvou plných várkách, spotřebuje za rok kolem 5 000 litrů vody a 73 kWh. Pokud stejné množství rozdělí do čtyř polovičních, vyšplhá se na zhruba 7 300 litrů a 110 kWh. Rozdíl přes 2 200 litrů by naplnil asi patnáct plných van.
Malá várka navíc komplikuje odstřeďování. Bosch popisuje, že když se skromná náplň sesune na jednu stranu bubnu, pračka nedokáže dobře odvést vodu a prádlo zůstane promáčené. U svých českých modelů výrobce rovnou uvádí, že při nerovnoměrném rozložení se maximální otáčky automaticky sníží. Typickým viníkem je jediný těžký kus, třeba osamocená osuška nebo koupací plášť.
Evropská komise proto radí prát plné náplně, kdykoli je to možné. „Plná“ ovšem znamená plná podle návodu, s volnou dlaní nahoře. Pokud prádla opravdu moc není, hodí se program určený pro menší množství, například rychlý nebo smíšený s limitem tři kilogramy. Samsung uvádí jako doporučené minimum zhruba 1,4 kg. Některé pračky LG navíc přizpůsobí množství vody a délku cyklu menší náplni samy.
Zipy, kapsy a otevřená dvířka: drobné návyky, které šetří stroj i šatník
Dlaň hlídá objem, ale ke zdravé pračce patří i pár dalších rituálů. Beko doporučuje vkládat prádlo po jednom kusu a nezamotané, zapnout zipy, vyprázdnit kapsy a zkontrolovat štítky. Samsung varuje, že zapomenutá mince dokáže ucpat filtr a kovový zip poškrábat sklo dvířek nebo gumové těsnění. Whirlpool k tomu přidává zavázané tkanice a síťované sáčky pro choulostivé kusy.
Teplota a otáčky se mají řídit materiálem. LG radí jemné a barevné prádlo prát ve studené vodě, vlnu na nízkých otáčkách, syntetiku na středních a bavlnu na vyšších. Příliš intenzivní program u jemných tkanin podle Whirlpoolu vede k natahování a žmolkování. Po skončení praní pomůže nechat otevřená dvířka i zásuvku na prací prostředek. Pračka tak vyschne a plíseň nemá kde zakořenit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková