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Mezi prádlo a stěnu bubnu se musí vejít dlaň. Kdo pravidlo ignoruje, zkracuje život pračky i oblečení o roky

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Mezi prádlem a horní částí bubnu se má vejít dlaň. Kdo tenhle prostor pravidelně zaplní, zatěžuje ložiska, tlumiče i vlastní šatník.
Mezi prádlo a stěnu bubnu se musí vejít dlaň. Kdo pravidlo ignoruje, zkracuje život pračky i oblečení o roky

Mezi prádlo a stěnu bubnu se musí vejít dlaň. Kdo pravidlo ignoruje, zkracuje život pračky i oblečení o roky

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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