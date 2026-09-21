Mezi lamelami žaluzií prchá teplo a proniká světlo. Kdo je nahradí závěsy ze 70. let, ušetří za topení a konečně se vyspí

Podšité drapérie sahající k podlaze dokážou vytvořit u okna vzduchovou kapsu, kterou lamely žaluzií ani základní rolety nabídnout neumějí. Výsledek? Temnější ložnice, teplejší pocit v obýváku a vizuální hloubka, po které dnešní interiéry znovu touží.
Proč lamely a rolety ztrácejí půdu pod nohama
Žaluzie odvádějí skvělou práci při regulaci denního světla a oslnění. Jejich soustava lamel ale zůstává členěná: šňůrky, mezery mezi jednotlivými segmenty a úzké profily neumožňují vytvořit souvislou izolační plochu. Podle materiálů Lawrence Berkeley National Laboratory dosahují horizontální žaluzie i základní rolety jen skromného tepelného přínosu, silně závislého na konkrétním produktu. Svinovací rolety v modelových výpočtech LBNL dopadly podobně nevýrazně.
Těžká textilní drapérie oproti tomu pokrývá celou okenní plochu jedním kusem látky. Přidejte podšívku (termální, zatemňovací nebo obojí) a vznikne bariéra, která brzdí sálání chladu od skla a zároveň pohlcuje venkovní světlo. Největší efekt má závěs, který sahá až k podlaze, přesahuje rám okna o 15 až 30 cm na každou stranu a uprostřed se překrývá. Když navíc přichytíte boky k ostění suchým zipem, mrtvá vzduchová vrstva mezi sklem a látkou pracuje jako tichý izolant.
Retro revival 2026: zemité tóny, samet a konec sterilní estetiky
V průzkumu platformy Fixr mezi 86 designéry a home staging specialisty označilo 71 % respondentů strohý minimalismus za odcházející směr. Třetina z nich vidí růst takzvaného modern heritage, přístupu, který mísí historické prvky se současným základem. Šestnáct procent hlásí retro revival a pět procent zmínilo přímo místnosti zahalené závěsy od stropu k podlaze.
Messe Frankfurt v zářijovém přehledu pro rok 2026 popisuje návrat sedmdesátkové palety: terakota, rezavá červeň, hořčicová žluť, olivová zeleň a teplá hnědá. Z materiálů dominuje samet, manšestr a bouclé. Nejde přitom o doslovnou repliku retro interiéru s makramé a oranžovým kobercem. Dnešní podoba sedmdesátkového závěsu pracuje s tlumenějšími odstíny, sofistikovanějšími vazbami a kombinuje se s moderním nábytkem. Stačí vyměnit textil u oken, a místnost získá hloubku, aniž byste museli přestavovat celý byt.
Kde v Česku sehnat sametové závěsy a kolik stojí
Nabídka na českém trhu už trend kopíruje. Orientační přehled:
- IKEA SANELA – bavlněný samet, 140 × 300 cm, ztmavující efekt, hustá vazba tlumící zvuk. Cena 1 990 Kč za pár.
- Bonami Olympe – sametový závěs 140 × 260 cm, označený jako zatemňovací, termo a odhlučňovací. Orientačně 839 Kč za kus.
- JYSK ALDRA – zatemňovací závěs 140 × 300 cm, běžně 1 499 Kč za kus, v akci kolem 750 Kč.
- Bonami retro kategorie – geometrické a abstraktní vzory v zemitých tónech, od přibližně 485 Kč do 2 229 Kč podle rozměru a materiálu.
Pro panelákovou ložnici s menšími okny bohatě postačí jeden pár podlahových závěsů; absolutní tepelný přínos bude skromnější než u velkých prosklených ploch, ale pocitově teplejší zóna u okna a výrazně temnější noc za to stojí.
Jak správně pověsit drapérii, aby opravdu fungovala
Samotná koupě těžkého sametu nestačí. Rozhoduje způsob zavěšení:
- Montáž nad rám: Tyč umístěte co nejblíže ke stropu a prodlužte ji o 15 až 30 cm na každou stranu za okosení. Závěs tak překryje i boční úniky světla a tepla.
- Délka k podlaze: Kratší závěs nechává spodní část okna odkrytou, a právě tudy uniká nejvíc chladného vzduchu. Kavárenská varianta sahající do poloviny okna funguje dekorativně, pro izolaci a zatemnění je ale kompromisem.
- Překrytí uprostřed: Oba panely se mají ve stažené poloze překrývat, aby nevznikala světelná a tepelná štěrbina.
- Přichycení boků: Suchý zip nebo magnetické pásky podél ostění uzavřou vzduchovou kapsu mezi sklem a látkou.
Pro ložnici má výměna největší dopad. Sleep Foundation doporučuje zatemňovací závěsy ve chvíli, kdy stávající stínění nepohltí pouliční osvětlení, měsíční svit nebo časné ranní slunce. Tma podporuje produkci melatoninu, a právě světlo patří mezi nejsilnější vnější faktory ovlivňující připravenost organismu ke spánku.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková