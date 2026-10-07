Říjen bude letos jako z učebnice. Aspoň to tak zatím vypadá. Přitom je to měsíc, kdy počasí může být velice extrémní. Dagmar Honsová prozradila, jaké výkyvy by nás klidně mohly potkat. Pro jeden z extrémů nemusíme chodit daleko. Odehrál se v roce 2023.
Metr sněhu i třicítky. Dagmar Honsová připomněla historické extrémy měsíce října
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