Metoda stará 4000 let ušetří 70 % vody na zálivce. Stačí dvě nenápadné věci

Říká se jí olla, ze španělštiny prostě „hrnec“. Princip je tak jednoduchý, že zní skoro podezřele: vezmete dva neglazované terakotové květináče, slepíte je k sobě okraji, jeden odtokový otvor utěsníte a druhý necháte jako hrdlo. Celou nádobu zakopete do záhonu tak, aby vyčníval jen horní otvor, naplníte vodou a přikryjete podmiskou. Voda pak přes porézní stěnu pomalu proniká ke kořenům, ale jen tehdy, když je okolní zemina suchá. Jakmile zaprší a půda nasákne, voda v olle zůstane. Žádná elektronika, žádný tlak, žádná hadice. Jen dvě věci z hobby marketu a trocha lepidla.
Proč to funguje a co znamená těch „70 procent“
Celý trik stojí na fyzice. Suchá půda vytváří sací sílu; čím sušší, tím víc „táhne“ vodu přes porézní keramiku ven. Jakmile okolí dosáhne takzvané polní kapacity, tedy nasákne, kolik pojme, tok se zastaví.
University of Arizona tento jev popisuje jako půdní vlhkostní tenzi a uvádí úsporu 60–70 % oproti zalévání konví. Plantura přebírá obdobné číslo.
Důležité je slůvko „až“. Srovnání platí hlavně vůči klasické konvi nebo hadici, kde se velká část vody odpaří z povrchu dřív, než dorazí ke kořenům. Proti dobře nastavené kapkové závlaze bude rozdíl menší. Přesto: voda pod zemí se neodpaří, neodteče po povrchu a nekrmí plevel mezi řádky. To je reálná výhoda bez ohledu na přesné procento.
DIY olla za 370 korun: co koupit a jak na to
K 21. srpnu 2026 vypadá nákupní seznam takhle:
Položka Příklad Cena 2× terakotový květináč 27 cm OBI, matný povrch 2 × 149 Kč 1× podmiska 24 cm (víko) OBI, EVITA Natur 69 Kč Silikonové lepidlo / malta hobby market cca 50–80 Kč Celkem cca 420–450 Kč
V Hornbachu vyjdou menší květináče levněji (24 cm za 89 Kč, 26 cm za 115 Kč), takže základní olla může začínat i pod třemi stovkami.
Postup ve čtyřech krocích:
Jeden odtokový otvor utěsněte střepem, korkem nebo silikonem. Oba květináče slepte k sobě okraji; spoj musí být vodotěsný. Zakopejte nádobu do záhonu tak, aby nahoře vyčníval jen otevřený otvor. Naplňte vodou a přiklopte podmiskou proti odparu a komárům.
Kdo nechce lepit, může sáhnout po hotovém řešení. Český výrobce TUSELIE prodává ručně vyráběné květináčové olly od 291 Kč (objem 120–900 ml pro truhlíky a balkony) a záhonové varianty od 590 Kč s objemem kolem 3–5 litrů. Na záhon o rozměrech 4,5–6 metrů krát 1,2 metru doporučují čtyři kusy.
Olla vs. kapkovka vs. PET lahev: co se kdy hodí
Olla vyplňuje mezeru, kterou čeští zahrádkáři dobře znají. Na jedné straně stojí improvizace z PET lahve, zadarmo, ale nespolehlivá, protože velikost otvoru se ladí pokusem a omylem a voda může vytéct během pár hodin. Na druhé straně je automatická kapková závlaha: sada Gardena Micro-Drip pro 35 rostlin stojí v OBI 1 899 Kč, jednoduchá 15m kapénková hadice 499 Kč. Kapkovka pokryje větší plochu a zvládne delší nepřítomnost, ale potřebuje přípojku vody a často i časovač.
Olla sedí přesně doprostřed. Nepotřebuje elektřinu ani kohoutek. Samoregulace přes porézní stěnu je spolehlivější než díra v PET víčku. A na týdenní dovolenou většinou stačí: MDR Garten uvádí, že 5–6 litrů vydrží zhruba týden. Na delší nepřítomnost je ale jistější kapkovka s časovačem.
Zavlažovací koule, které najdete v Hornbachu za 165 Kč (2 × 350 ml), jsou spíš řešení pro pokojovky. Na záhon nemají dostatečný objem.
Co olla neumí a na co si dát pozor
Metoda má jasné limity. V písčité půdě je boční dosah vody menší, takže je potřeba olly umístit blíž k sobě. Naopak těžký jíl zhoršuje rozptyl do stran. Ideální je středně těžká zahradní zemina.
Nové sazenice nečekejte hned na autopilotu. Kořeny si k nádobě musí dorůst; podle arizonské univerzity to může trvat až měsíc, během kterého je potřeba zalévat i klasicky. Dřevnaté kořeny stromů a keřů mohou keramiku časem poškodit, takže olla je vhodnější pro zeleninu, bylinky a letničky.
Do olly patří výhradně čistá voda, ideálně dešťová. Tekutá hnojiva by ucpala póry a zničila samoregulační princip, hnojte proto přímo do zeminy. A před první zimou ollu vykopejte a vyprázdněte. Voda v porézní keramice při mrazu expanduje a nádoba praskne.
4 000 let stará, a přesto neznámá
Nejstarší písemná zmínka pochází z čínské zemědělské příručky Fan Šeng-č‘, španělští conquistadoři techniku přenesli na americký jihozápad. Pak přišly moderní závlahové systémy a olla téměř zmizela. V českých hobby marketech dnes zabírají celé regály kapkové sady, samozavlažovací truhlíky a plastové koule; neglazovaný hrnec mezi nimi nehledá nikdo.
Přitom právě teď, kdy se letní vedra v Česku opakují spolehlivěji než déšť, dává tahle primitivní fyzika smysl víc než kdykoli za posledních pár století. Dva květináče, trocha silikonu a půl hodiny práce. Zbytek zařídí půda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák