„Metoda Markovič byla obrovská škola," říká Petr Lněnička na natáčení nového českého filmu

Petra Lněničku známe zejména ze seriálu Metoda Markovič a brzy jej uvidíme ve fantasy Máma a Táta jsou Boží. V současnosti natáčí snímek Tomáše Pavlíčka Pořezat pár větví. O nových projektech a zkušenostech, které mu poskytla známá kriminálka, prohodil pár slov s redakcí Kinoboxu.
Jakou postavu ve filmu Pořezat pár větví hrajete?
Moje postava se jmenuje Pavel, je to jeden ze dvou bratrů, kteří přijedou mamince pomáhat na zahradu na chatě. Je to ředitel školy, který má za sebou nepovedené manželství. Kdysi byl veselý, ale dnes už tomu tak není a je z něj trochu morous. Pořád je to dobrý člověk, jen to v sobě musí znovu objevit a vrátit se k tomu.
Co vás přesvědčilo, že tu nabídku máte vzít?
Přiznám se, že nejvíce mne přesvědčil Tomáš Pavlíček tím, že mě vůbec oslovil. Dělali jsme spolu seriál Metoda Markovič: Straka a on poté přišel s tím, že má pro mě a Michala Isteníka scénář. To byl další pádný důvod, proč jsem na to kývnul, mohl jsem zase hrát s Michalem. Scénář se mi navíc líbil, byl hezky napsaný, vtipný, takový nevšední. Dlouho jsem neváhal.
Jste teď hodně vidět. Jak všechny ty projekty stíháte?
Že toho mám hrozně moc, je spíš mylný dojem. Ty projekty se většinou objeví všechny naráz, ale netočí se dohromady. Teď se jich sešlo pár, za což jsem moc rád, ale není to tak, že bych přebíhal z jednoho do druhého. Když se objeví něco později, něco dřív, zdá se toho hrozně moc, ale je toho akorát. Film je jednou za čas. Teď jsem točil seriál, v lednu film, teď v říjnu točíme Pořezat pár větví. Jsem moc rád, že toho není méně a zároveň tolik.
Ano, to je jeden z těch příkladů – zároveň jdou do kin Máma a Táta jsou Boží a Něco jako rodina, takže to vypadá, že jsem úplně všude. Ale mezi natáčením obou projektů uběhl skoro celý rok. Máma a Táta byla moje první práce na trikovém fantasy filmu. Jak se takové věci natáčejí, mě zajímalo odmala. Je to hezký příběh, jehož hlavní hrdinové jsou děti. V titulku jsou sice Máma a Táta, ale s Vicou Kerekes jsme tam spíš vedlejší postavy. Byla to každopádně zajímavá zkušenost. Hlavně z technické stránky. Lákalo mě i točit film tak, že zapojujete představivost, protože hrajete s věcmi, které tam nejsou a dodělají se až trikem. To mě na tom bavilo. Těším se, až uvidím, jak se to s těmi triky spojí a jak to ti lidé, kteří tomu rozumějí, dají všechno dohromady.
Hrajete právě kouzlící postavu. Jak se hraje, když metáte blesky, které tam nejsou?
Na place je to velká legrace. Člověk si musí opakovat, že je dospělý, protože se tam vlastně chová jako dítě – dělá bububu, pouští blesky, které nelétají… Kdyby to natáčení sledoval někdo zvenčí, asi by si říkal, co jsme to za blázny. Pak ale nastoupí odborníci, kteří triky doplní, a spojí se to tak, že to vypadá uvěřitelně. Nebo alespoň doufám.
Diváci vás mají spojeného hlavně s Metodou Markovič. Označil byste to za svou průlomovou roli?
Nevím, jestli bych to takhle hodnotil, nemám tahle hodnocení moc rád. Ale určitě to byla doposud největší role, jakou jsem před kamerou hrál, a samozřejmě na sebe nabalila spoustu dalších projektů, které dělám teď. Tolik lidí jako teď mě neznalo, a to jak diváků, tak z profesního prostředí. Takže to asi můžeme nazvat průlomem. Zrovna k filmu Pořezat pár větví jsem se dostal díky tomu, že jsem točil Markoviče s Tomášem Pavlíčkem. Jsem hrozně vděčný, že ke mně tahle role přišla.
Pomohla vám Metoda Markovič posunout se i herecky?
Rozsah a téma role pro mě byly obrovské, vyžadovala hodně investice energie a soustředění. Pak tu byly záležitosti hereckých technik. Měl jsem skvělého kameramana Ondřeje Belicu a výborného režiséra Pavla Soukupa, i od nich jsem se naučil, jak pracovat na place, jak hrát na detail, na velkou vzdálenost… z řemeslného hlediska toho bylo hrozně moc. Metoda Markovič pro mne byla obrovská škola.
Jaké bylo vrátit se do té postavy ve druhé sérii?
To byla jedna z těch zkušeností, které jsem nikdy předtím neměl – vrátit se po dvou letech do postavy, kterou jsem opustil. Kupodivu to šlo. Snažili jsme se tu postavu trochu posunout, tak aby to divák skoro nepoznal. Hrozně mi pomohly kostýmy a lokace. Najednou jsme byli znovu v tom prostředí a Markovič tam pořád ještě byl. Byla to zajímavá zkušenost.
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Zdroj: Kinobox