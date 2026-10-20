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Meteorologové zveřejnili výhled až do poloviny listopadu. Česko čeká změna, která bude znát

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Počasí v Česku se během následujících týdnů výrazně promění. Nový dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že závěr října ještě nabídne poměrně příjemné teploty, začátek listopadu však přinese citelné ochlazení. Denní maxima by podle předpovědi mohla postupně klesnout až k šesti stupňům Celsia. Meteorologové zároveň upozorňují na výrazné rozdíly mezi jednotlivými týdny, které se projeví nejen na teplotách, ale také na množství srážek.
Meteorologové zveřejnili výhled až do poloviny listopadu. Česko čeká změna, která bude znát

Meteorologové zveřejnili výhled až do poloviny listopadu. Česko čeká změna, která bude znát

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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