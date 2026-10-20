Meteorologové zveřejnili výhled až do poloviny listopadu. Česko čeká změna, která bude znát

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil nový měsíční výhled na období od 19. října do 15. listopadu 2026. Podle aktuálních propočtů by mělo být celé období teplotně průměrné až slabě podprůměrné, jednotlivé týdny se však budou poměrně výrazně lišit. Nejpříznivější počasí se očekává právě v závěru října, kdy se denní teploty ještě mohou dostávat výrazně nad deset stupňů. V týdnu od 19. října by se průměrná denní maxima měla pohybovat kolem 13 stupňů, zatímco noční minima přibližně kolem pěti stupňů. Nejteplejším dnem má být středa 21. října, kdy teploty mohou vystoupat až k 18 stupňům. Takto vysoké hodnoty už ale dlouhodobý výhled pro další týdny nepředpokládá.
Začátek listopadu přinese citelné ochlazení
Výraznější změna se očekává na přelomu října a listopadu, kdy se počasí začne více přibližovat pozdnímu podzimu. Zatímco první sledovaný týden vychází teplotně průměrný, následující týdny se podle meteorologů dostanou na hranici dlouhodobého průměru až podprůměru. Nejvýraznější ochlazení naznačuje výhled pro závěrečné dva týdny sledovaného období, tedy přibližně od 2. do 15. listopadu. Denní maxima by se tehdy mohla pohybovat kolem šesti stupňů Celsia a noční teploty klesat k nule. V některých lokalitách proto nelze vyloučit ani ranní mrazíky, zejména při jasné obloze a slabém větru. Zatím ovšem nejde o přesnou předpověď pro jednotlivá města, ale o pravděpodobný vývoj počasí na území České republiky.
Nejvíce deště má přijít ještě v říjnu
Změny se nebudou týkat pouze teplot, ale také srážek. Přestože celé čtyřtýdenní období vychází srážkově průměrné, jejich rozložení má být značně nerovnoměrné. Nejvíce deště se očekává během týdne od 19. října, kdy by celkový úhrn mohl dosáhnout přibližně 19 milimetrů. Výraznější srážky mají přijít zejména mezi středou a čtvrtkem, přičemž podle dostupných modelů by mělo více pršet v Čechách než na Moravě. V dalších týdnech už meteorologové předpokládají nižší týdenní úhrny, přibližně mezi pěti a deseti milimetry. To znamená, že po deštivějším závěru října by mohlo následovat období s menším množstvím srážek, i když konkrétní rozložení deštivých dnů zatím nelze spolehlivě určit.
Déšť může pomoci vysušené půdě, ne však všude
Výraznější říjnové srážky mohou mít příznivý dopad na stav půdy, která se v některých částech republiky potýká s nedostatkem vláhy. Podle aktuálního hodnocení projektu InterSucho zasahuje mírné a horší půdní sucho přibližně 40 procent území České republiky. Nejvýraznější problémy přetrvávají zejména na Moravě a v jižních Čechách, kde se místy vyskytuje také výjimečné až extrémní sucho ve srovnání s obvyklými podmínkami pro tuto část roku. Očekávané srážky by mohly zlepšit vlhkost především v horních vrstvách půdy, zejména do hloubky 40 centimetrů. Pokud však většina deště skutečně spadne v Čechách, nejvíce postiženým oblastem nemusí výrazně pomoci. Rozhodující proto nebude pouze celkové množství srážek, ale také jejich regionální rozložení.
Dlouhodobé modely zatím nejsou jednotné
Zajímavé je také srovnání dvou dostupných dlouhodobých výhledů, které se v hodnocení listopadu zcela neshodují. Zatímco Český hydrometeorologický ústav předpokládá do poloviny listopadu průměrné až slabě podprůměrné teploty, modelové výstupy využívané projektem InterSucho naznačují pro listopad jako celek spíše nadprůměrné hodnoty. Oba výhledy však pracují s odlišnými obdobími i referenčními klimatickými průměry, takže jejich závěry nelze přímo porovnávat. Střednědobá předpověď navíc upozorňuje, že po 27. říjnu výrazně roste nejistota očekávaného vývoje. Měsíční předpovědi proto nelze chápat jako přesný rozpis počasí na jednotlivé dny, ale především jako odhad pravděpodobného teplotního a srážkového charakteru delšího období. Přesnější podobu listopadového ochlazení ukážou až další aktualizace meteorologických modelů.
Použité zdroje: chmi.cz , intersucho.cz , ecmwf.int