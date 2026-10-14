Meteorologové zveřejnili první výhled na letošní Vánoce. Ve hře je scénář, jaký tu nebyl 20 let

První výhledy na prosinec a leden naznačují, že by letošní zima mohla být teplotně nadprůměrná. To ovšem neznamená, že se Česku vyhnou mrazy nebo vydatnější sněžení. Německý meteorolog Dominik Jung upozornil na vývoj v Tichém oceánu, kde sílí klimatický jev El Niño, který by mohl patřit k nejvýraznějším za poslední desetiletí. Jeho působení může zasáhnout atmosférické proudění na severní polokouli a nepřímo ovlivnit také počasí ve střední Evropě. V některých situacích by tak mohl do Evropy proniknout studený vzduch ze severu nebo východu. Zatím jde ovšem pouze o jeden z možných scénářů, nikoli o konkrétní předpověď na Štědrý den.
Silný klimatický jev může změnit průběh zimy
El Niño vzniká při neobvyklém oteplení povrchových vod v rovníkové oblasti Tichého oceánu. Jeho důsledky se mohou projevit daleko za hranicemi této oblasti, protože ovlivňuje rozložení teplot, srážek a proudění vzduchu. Aktuální vývoj přitom naznačuje mimořádně výraznou epizodu, která by měla přetrvávat také během nadcházející zimy. Americké meteorologické modely počítají s pokračováním tohoto jevu i na přelomu roku. Pro evropské počasí je však důležité, jak se změny v atmosféře promítnou do proudění nad severním Atlantikem. Samotná síla jevu proto nedokáže určit, zda bude v prosinci v České republice mrznout.
Jedním z důležitých faktorů bude rovněž chování polárního víru, tedy rozsáhlého systému silného proudění ve vyšších vrstvách atmosféry nad polárními oblastmi. Pokud je stabilní, pomáhá udržovat velmi studený vzduch ve vysokých zeměpisných šířkách. Při jeho výraznějším narušení se mohou vytvořit podmínky umožňující pronikání arktického vzduchu dále na jih. Taková situace může do střední Evropy přinést několikadenní mrazy, ale automaticky nezaručuje sněhovou nadílku. Pro vznik sněhové pokrývky je současně potřeba dostatek srážek a vhodné teplotní podmínky. Ani případné oslabení polárního víru proto není zárukou bílých Vánoc.
Největší šanci na sníh mají tradičně hory
Rozdíly mezi jednotlivými částmi České republiky mohou být během vánočních svátků značné. Dlouhodobá meteorologická pozorování ukazují, že v nížinách bývají bílé Vánoce podstatně vzácnější než ve vyšších nadmořských výškách. Například v Praze, Plzni, Českých Budějovicích nebo některých částech jižní Moravy nepřesahuje historická pravděpodobnost sněhové pokrývky zpravidla 20 procent. Ve středních polohách se pohybuje přibližně mezi 30 a 40 procenty. V oblastech položených 600 až 800 metrů nad mořem může dosahovat 40 až 60 procent. Na horách nad tisíc metrů už pravděpodobnost sněhu zpravidla překračuje 80 procent.
Zajímavé je rovněž srovnání s předchozími zimami, které provázel stejný klimatický jev. Zima na přelomu let 2015 a 2016 byla ve střední Evropě mimořádně mírná, přestože tehdy působilo velmi silné El Niño. Naopak zima 2009/2010 přinesla do řady evropských oblastí dlouhotrvající mrazy a vydatné sněžení. Obě období ukazují, že podobné podmínky v Tichém oceánu nemusejí znamenat stejný průběh evropské zimy. Rozhodující je souběh dalších atmosférických vlivů, které se mohou během několika týdnů výrazně změnit. Proto nelze současný vývoj považovat za potvrzení mimořádně chladného prosince.
Přesnější předpověď přijde až v prosinci
Dlouhodobé meteorologické modely dokážou několik měsíců dopředu odhadovat především pravděpodobný charakter počasí za delší období. Mohou například naznačit, zda bude určitý měsíc celkově teplejší nebo chladnější než obvykle. Nedokážou však v polovině října spolehlivě určit teplotu ani množství sněhu na konkrétní prosincový den. Právě proto bude pro letošní Vánoce důležitý až vývoj počasí během první poloviny prosince. Přibližně deset dní před Štědrým dnem už bude možné podstatně lépe posoudit případný příchod studeného vzduchu. Do té doby zůstávají ve hře jak mírné svátky s deštěm, tak zimní počasí s mrazem a sněžením.
Zdroje: fr.de, noaa.gov, ecmwf.int, chmi.cz, novinky.cz