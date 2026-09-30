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Meteorologové zveřejnili předpověď na říjen: Teplo vydrží extrémně dlouho, něco takového nepamatují

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Začátek října má v Česku přinést teploty vyšší, než jsou pro tuto část roku obvyklé. Podle nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu však teplejší charakter počasí nevydrží ve stejné podobě celý měsíc.
Meteorologové zveřejnili předpověď na říjen: Teplo vydrží extrémně dlouho, něco takového nepamatují

Meteorologové zveřejnili předpověď na říjen: Teplo vydrží extrémně dlouho, něco takového nepamatují

Zdroj: Generováno ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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