Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. V Evropě bude zima, jaká tu nebyla více než 100 let

Dosavadní sezonní výpočty naznačují, že nadcházející evropská zima bude jako celek spíše mírnější, než odpovídá dlouhodobému průměru. Vyšší pravděpodobnost nadprůměrných teplot se týká prakticky všech pevninských oblastí Evropy, a tedy i střední části kontinentu. Současně se v řadě evropských regionů počítá s vyšším množstvím srážek, přičemž odlišný vývoj může nastat zejména na severním a jižním okraji Evropy. Sezonní prognózy ovšem neříkají, jaké počasí nastane v konkrétním týdnu nebo dni, ale hodnotí pravděpodobný charakter několikaměsíčního období. Teplotně nadprůměrná zima proto automaticky neznamená, že se Česku vyhnou mrazy nebo sníh. Krátkodobé vpády studeného vzduchu mohou přijít i v sezoně, která ve výsledném průměru skončí jako výrazně teplejší.
El Niño dál rychle zesiluje
Významným faktorem letošní zimy bude klimatický jev El Niño, který během posledních měsíců výrazně zesílil. Vzniká při nadprůměrném oteplení povrchové vody v centrální a východní části rovníkového Tichého oceánu a dokáže ovlivnit rozsáhlé atmosférické proudění. Aktuální měření ukazují výrazné teplotní odchylky v několika sledovaných oblastech Pacifiku a další zesilování se očekává do konce letošního roku. Pravděpodobnost, že El Niño během podzimu a zimy dosáhne velmi silné úrovně, nyní přesahuje 90 procent. Pro období od října do prosince současně existuje přibližně 75procentní možnost, že jeho intenzita překoná předchozí nejsilnější epizody sledované od roku 1950. Samotná síla tohoto klimatického jevu však nestačí k přesné předpovědi počasí v jednotlivých evropských zemích.
O evropské zimě rozhodne také Atlantik
Pro počasí ve střední Evropě bude zásadní také uspořádání tlakových útvarů nad severním Atlantikem a směr proudění vzduchu. Pokud bude převládat silnější západní proudění od Atlantiku, do Evropy se častěji dostane vlhčí a relativně mírný oceánský vzduch. Takový scénář by odpovídal nynějším sezonním modelům, které favorizují teplejší podmínky. Situace se ale může dočasně obrátit při vzniku blokujících tlakových výší, které mohou otevřít cestu studenému vzduchu ze severu nebo východu. Významnou roli může během druhé části zimy sehrát také vývoj stratosférického polárního víru. Jeho výraznější oslabení může za určitých podmínek zvýšit pravděpodobnost vpádů velmi studeného vzduchu do nižších zeměpisných šířek.
Výhled zatím neříká, kdy přijde sníh a mráz
Dlouhodobé modely je proto potřeba číst především jako pravděpodobnostní výhled, nikoliv jako klasickou předpověď počasí na několik měsíců dopředu. Meteorologové v této fázi nedokážou určit počet mrazivých dnů, množství sněhu v jednotlivých regionech ani přesné termíny případných studených epizod. Spolehlivost předpovědí navíc s rostoucím časovým horizontem klesá a během podzimu se budou výpočty ještě opakovaně měnit. Zatím tedy převažuje scénář mírnější evropské zimy s teplotami nad dlouhodobým průměrem. Výrazné ochlazení, sněhové kalamity nebo několikadenní období silných mrazů ale zůstávají možné. Přesnější představa o průběhu prosince, ledna a února bude vznikat až s přibližováním jednotlivých měsíců.
zdroje: Copernicus Climate Change Service, NOAA Climate Prediction Center