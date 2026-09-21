Meteorologové změnili výhled na celý týden. Jeden nepříjemný jev se vrátí hned několikrát

Za změnou počasí stojí studená fronta, která přes Česko přešla během neděle. V pondělí se její vliv projeví nejen nižšími teplotami, ale také větší oblačností, větrem a místy deštěm. Nejvíce srážek se očekává v severovýchodní polovině republiky, zatímco jinde se budou objevovat spíše ojediněle. Denní maxima se většinou zastaví mezi 12 a 17 stupni, na jihu Moravy může být kolem 18 stupňů. Vítr může v nárazech dosahovat přibližně 55 kilometrů za hodinu, večer ale začne slábnout.
Ani úterý výraznější oteplení nepřinese. Přes den se budou teploty pohybovat přibližně mezi 12 a 17 stupni a přeháňky se mohou objevit zejména na horách a ve východní části republiky. Noční minima klesnou na 10 až 6 stupňů. Právě po úterku se ale začne situace měnit ještě výrazněji, protože při uklidnění větru a zmenšení oblačnosti budou mít teploty během noci vhodné podmínky k rychlému poklesu.
Nejchladnější rána přijdou od středy
Ve středu ráno mohou teploty v Čechách při slabém větru klesat přibližně ke dvěma stupňům. Na řadě míst se proto mohou vytvořit přízemní mrazíky, tedy situace, kdy teplota těsně nad zemským povrchem klesne pod nulu, přestože standardně měřená teplota vzduchu zůstává nad bodem mrazu. Přes den se čeká 14 až 19 stupňů a srážky už budou méně časté. Ojediněle se mohou objevit také ranní mlhy.
Podobná situace se může zopakovat také během další noci. Ve čtvrtek se nejnižší teploty budou většinou pohybovat mezi 8 a 4 stupni, při menší oblačnosti a uklidnění větru však mohou znovu klesnout zhruba ke dvěma stupňům. V Čechách se navíc během dne očekává více oblačnosti a déšť, který bude postupně ustávat. Denní teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů, na západě Čech ale mohou zůstat pouze kolem 13 stupňů.
Další překvapení přinese víkend
Pátek bude většinou oblačný a zejména na severu a severovýchodě se mohou objevit přeháňky nebo déšť. Přes den bude přibližně 14 až 19 stupňů. Tím ale chladná rána ještě nekončí. Během víkendu meteorologové počítají s nočními teplotami kolem 8 až 3 stupňů a při uklidnění větru mohou hodnoty klesnout až přibližně k jednomu stupni. Přízemní mrazíky se tak mohou během týdne objevit potřetí.
Vývoj teplot přes den bude přitom opačný. O víkendu má postupně přibývat slunečnějšího a teplejšího počasí a po chladném začátku týdne se může vrátit charakter počasí připomínající babí léto. Denní maxima se nejprve budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni, následně mohou vystoupat až na 20 až 25 stupňů. Přestože tedy některá rána přinesou velmi nízké teploty, výraznější nástup trvale chladného podzimního počasí se zatím podle aktuálního výhledu nechystá.
Zdroje: TN.cz, ČHMÚ