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Meteorologové změnili předpověď na zimu. Má být ještě horší, než se čekaloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdo už v duchu leštil sáňky nebo plánoval první den na sjezdovce, bude […]
Meteorologové změnili předpověď na zimu. Má být ještě horší, než se čekalo
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 13.10.2026 06:08
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Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...Všechny články tohoto autora →
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