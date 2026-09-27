Meteorologové zásadním způsobem mění předpověď. Zima bude mimořádně krutá a Česko zasáhne nepříjemný jev

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Každý rok se s koncem léta opakuje stejný rituál – spekulace o tom, zda nás čeká mírná zima, nebo sněhová kalamita století. Letošní podzim ale přináší meteorologům neobvykle zajímavou konstelaci faktorů, která si zaslouží pozornost. Hlavní děj se odehrává na dvou vzdálených místech planety: vysoko nad severním pólem, kde se právě formuje nový polární vír, a v tropickém Pacifiku, kde nabírá na síle výrazné El Niño.
Polární vír není žádná záhadná anomálie, ale zcela běžný sezonní jev. Vzniká pravidelně v září, kdy se polární oblasti noří do chladnější části roku. Stratosféra nad severním pólem se v tomto období prudce ochlazuje, výrazně zde klesá tlak a postupně se roztáčí obrovská cirkulace studeného vzduchu. Letošní data ukazují, že proces běží podle plánu a jádro víru je pro tuto roční dobu dokonce mírně silnější než obvykle.
Silný vír paradoxně znamená teplejší počasí
Z pohledu běžného člověka to může znít paradoxně, ale silný vír v této fázi neznamená třeskuté mrazy pro střední Evropu. Funguje totiž jako spolehlivá vzdušná hradba, která udržuje nejchladnější arktické masy uzamčené v bezprostřední blízkosti pólu. Dokud tato cirkulace funguje bez zaváhání, mrazivý vzduch nemá snadnou cestu na jih.
„Zesilování víru na začátku podzimu je spíše zárukou stability než předzvěstí okamžité sněhové kalamity,“ vysvětlují meteorologové.
To podstatné se podle modelů začne dít až později. Sezonní výhledy naznačují, že po úvodním stabilním startu zimy by mohlo v průběhu ledna a února 2027 dojít k citelnému zpomalení stratosférických větrů. Právě to by vedlo k výraznému oslabení polárního víru. Jakmile tato ochranná bariéra povolí, arktický chlad se přestane držet u pólu a začne unikat do nižších zeměpisných šířek.
El Niño jako další kámen do mozaiky
Do celé skládačky letos promlouvá další mohutný hráč. V tropickém Tichomoří se rozvíjí mimořádně silné El Niño. Zářijové predikce amerického úřadu NOAA přisuzují tomuto jevu více než devadesátiprocentní pravděpodobnost, že během podzimu a zimy dosáhne statusu velmi silné epizody. Podobný vývoj očekává i Světová meteorologická organizace, která vrchol jevu předpovídá na přelomu podzimu a zimy.
Ačkoliv se El Niño odehrává v tropech, dokáže ovlivnit globální cirkulaci a rozložení tlakových výší a níží po celé planetě. V kombinaci se stratosférickými procesy vytváří podmínky, které odborníci bedlivě monitorují. Jedním z klíčových rizik je takzvané náhlé stratosférické oteplení – jev, kdy během několika dní stoupne teplota vysoko v atmosféře o desítky stupňů a západní větry obíhající pól zcela zeslábnou nebo se dokonce obrátí.
Co to znamená pro Česko
Pokud k narušení polárního víru dojde, následky se často s odstupem několika týdnů propíšou až k zemskému povrchu. Ani v takovém případě ale neplatí rovnice, že celá Evropa okamžitě zamrzne. Výsledná podoba počasí u nás závisí na přesné poloze konkrétních tlakových útvarů v daném čase.
Klíčové faktory pro zimu 2026/2027:
- Polární vír je zatím silný, což znamená stabilní počasí do konce roku
- V lednu a únoru 2027 hrozí jeho oslabení a vpády arktického vzduchu
- Silné El Niño může destabilizovat globální cirkulaci
- Přesnou trasu případného arktického vpádu nelze předpovědět s měsíčním předstihem
Stačí drobný posun tlakové výše a mrazivý vzduch z Arktidy mine střední Evropu a skončí nad Atlantikem nebo hluboko v Rusku. V tuto chvíli tedy rozhodně není rozhodnuto o kruté zimě a současné modely nelze číst jako jistotu měsíců pod nulou pro Českou republiku.
Dynamická zima s mnoha otazníky
Data ukazují reálný potenciál pro destabilizaci polárního víru v druhé polovině zimy, nikoli konkrétní předpověď pro jednotlivé regiony. Skutečné dopady a přesnou trasu případného arktického vpádu bude možné vyhodnotit až v řádu dnů před samotnou situací. Jisté je zatím jediné: souběh silného El Niña a nestabilní polární cirkulace slibuje pro zimu 2026/2027 mimořádně dynamické a proměnlivé podmínky.
Zdroje článku: media24.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná